不是有保險就免付修車費！日本自駕方案沒選對 當心省小錢賠大錢

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，許多台灣旅客到日本旅遊自駕時，以為租車附的保險就能完全保障。但實際上，即使遇到非自己過失的意外，例如行駛中被車輛彈起的小石頭砸裂擋風玻璃，也可能被要求支付數萬日圓修理費。

其關鍵在於「自負額」（日文為免責額），也就是保險不理賠、需要自己承擔的金額。舉例來說，如果自負額設定為5萬日圓，而維修費用是8萬日圓，那麼駕駛人就必須自付5萬日圓，其餘3萬日圓才由保險公司支付。

除此之外，還有一筆費用叫做NOC（Non Operation Charge，營業補償費）。這是租車公司在車輛維修期間無法出租時，向客戶收取的固定費用。一般情況下，能自行將車開回門市，費用約2萬日圓（約台幣4200元）；若車輛無法行駛，則可能高達5萬日圓（約台幣10400元）。

因此，即使不是駕駛人的過失，最後也可能得自掏腰包。為了降低風險，建議在租車時確認保險方案。以某租車公司提供不同等級的方案為例：

•基本方案：自負額5萬日圓，NOC需支付 •標準方案：自負額0日圓，但NOC仍需支付 •全額保障方案：自負額0日圓，NOC也免除

舉例來說，若修理費7萬日圓，且能自行將車送回，NOC為2萬日圓的例子：

•基本方案：要自付5萬＋2萬＝7萬日圓 •標準方案：只需負擔2萬日圓 •全額保障方案：完全不需自付

對旅客來說，雖然進階或全額保障方案每天可能要多付1650到2200日圓（約台幣350到460元），但能避免突發事故時臨時多出數萬元的費用，租車更安心許多。