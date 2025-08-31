快訊

家人哭泣悲痛不已！中壢民宅大火釀5死 相驗結果都是這原因致死

「為澳洲而走」反移民集會示威 澳洲政府怒批散布仇恨

中央社／ 雪梨31日綜合外電報導
抗議者參加在墨爾本舉行的「為澳洲遊行」反移民集會。法新社
抗議者參加在墨爾本舉行的「為澳洲遊行」反移民集會。法新社

澳洲中間偏左政府今天譴責在雪梨等各大城市舉行的反移民集會，表示該活動意圖散播仇恨，且與新納粹分子有關聯。

路透社報導，「為澳洲而走」（The March For Australia）主辦單位今天在澳洲人口最多的城市雪梨以及數個州及地區首府舉行反移民示威。主辦單位在官網上聲稱：「大規模移民已撕裂我們社區原本緊密的聯繫。」

「為澳洲而走」昨天在社群平台X發文指出，集會的目標是「做主流政客從不敢做的事：要求終結大規模移民」。

在澳洲，每兩人就有一人是在海外出生或父母有一位為海外出生人士。澳洲近年正因右翼極端主義抬頭而飽受困擾，其中包括新納粹分子組織的抗議行動。

工黨（Labor）政府環境與水資源部長瓦特（Murray Watt）接受「天空新聞台」（Sky News）訪問、談到雪梨集會時表示：「我們對今天舉行的『為澳洲而走』集會表達強烈譴責。這完全無助於提升社會和諧。」

瓦特強調：「我們不支持這樣的集會，這些行動只會散播仇恨、分裂我們的社會。」他指出，這些活動由新納粹團體「發起和宣傳」。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，約有5000至8000人參加了雪梨集會。

在「為澳洲而走」雪梨集會附近，社區行動組織「難民行動聯盟」（Refugee Action Coalition）舉辦了反制集會。該聯盟發言人在聲明中表示：「我們的活動展現了對『為澳洲而走』極右翼意圖的深惡痛絕和憤怒。」

主辦單位表示，活動吸引了數百人參加。

澳洲 雪梨 移民 難民

延伸閱讀

她「月經來拒吃冰」外國人全傻眼 網曝關鍵：在澳洲時根本沒差

澳洲員警搜查民宅遇襲釀兩死一傷 犯嫌在逃

政治干預？高科大阿波羅太陽能車征戰澳洲 師生憂大會官網看不到國旗

亞洲盃男籃／中國決賽飲恨澳洲仍創近10年最佳 換血有成未來可期

相關新聞

找到「治癒心碎」的秘密！英實驗揭2招可望改善心臟功能

衛報30日報導，醫師或許已經找到治癒「心碎」的秘密，英國學者在全球首例章魚壺心肌症（takotsubo cardiomy...

「神力女超人」蓋兒加朵缺席威尼斯影展 陷政治風暴

威尼斯影展紅毯本應是電影光輝時刻，卻因以色列女星蓋兒加朵(Gal Gadot)缺席成為政治焦點。從以色列士兵到全球巨星，...

刷新世界紀錄！蘇格蘭3兄弟「徒手划船139天」 橫渡太平洋到澳洲

來自蘇格蘭愛丁堡的麥克林一家3兄弟今天刷新一項世界紀錄，他們耗時139天徒手划船，從秘魯橫渡太平洋到澳洲，打破俄羅斯探險...

日本各地氣溫上升！名古屋市飆至40度 28都道府縣發中暑警戒

8月進入尾聲，但日本各地氣溫仍持續上升。名古屋市今天觀測到攝氏40度，出現危及生命的危險高溫，全日本28個都道府縣發布中...

「無法撫養、不敢說出口」 日本小情侶竟將新生女嬰活活悶死

近日，日本大阪一對年齡尚未滿20歲的年輕情侶，因涉嫌...

印尼摩的司機被警車撞倒身亡 抗議激化

（德國之聲中文網）事件於周四（8月28日）晚發生在雅加達議會大樓附近。當時警方和示威者發生暴力沖突。安全力量試圖驅散示威者，包括許多摩的司機。這名21歲的摩的司機被裝甲警車撞倒身亡，引發全國性的憤怒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。