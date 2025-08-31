「為澳洲而走」反移民集會示威 澳洲政府怒批散布仇恨
澳洲中間偏左政府今天譴責在雪梨等各大城市舉行的反移民集會，表示該活動意圖散播仇恨，且與新納粹分子有關聯。
路透社報導，「為澳洲而走」（The March For Australia）主辦單位今天在澳洲人口最多的城市雪梨以及數個州及地區首府舉行反移民示威。主辦單位在官網上聲稱：「大規模移民已撕裂我們社區原本緊密的聯繫。」
「為澳洲而走」昨天在社群平台X發文指出，集會的目標是「做主流政客從不敢做的事：要求終結大規模移民」。
在澳洲，每兩人就有一人是在海外出生或父母有一位為海外出生人士。澳洲近年正因右翼極端主義抬頭而飽受困擾，其中包括新納粹分子組織的抗議行動。
工黨（Labor）政府環境與水資源部長瓦特（Murray Watt）接受「天空新聞台」（Sky News）訪問、談到雪梨集會時表示：「我們對今天舉行的『為澳洲而走』集會表達強烈譴責。這完全無助於提升社會和諧。」
瓦特強調：「我們不支持這樣的集會，這些行動只會散播仇恨、分裂我們的社會。」他指出，這些活動由新納粹團體「發起和宣傳」。
根據澳洲廣播公司（ABC）報導，約有5000至8000人參加了雪梨集會。
在「為澳洲而走」雪梨集會附近，社區行動組織「難民行動聯盟」（Refugee Action Coalition）舉辦了反制集會。該聯盟發言人在聲明中表示：「我們的活動展現了對『為澳洲而走』極右翼意圖的深惡痛絕和憤怒。」
主辦單位表示，活動吸引了數百人參加。
