刷新世界紀錄！蘇格蘭3兄弟「徒手划船139天」 橫渡太平洋到澳洲

中央社／ 凱恩斯30日綜合外電報導
來自蘇格蘭愛丁堡的麥克林一家3兄弟今天刷新一項世界紀錄，他們耗時139天徒手划船，從秘魯橫渡太平洋到澳洲，打破俄羅斯探險家康紐霍夫的160天舊紀錄。圖為麥克萊恩兄弟抵達澳洲凱恩斯後慶祝勝利。歐新社
來自蘇格蘭愛丁堡的麥克林一家3兄弟今天刷新一項世界紀錄，他們耗時139天徒手划船，從秘魯橫渡太平洋到澳洲，打破俄羅斯探險家康紐霍夫的160天舊紀錄。

美聯社報導，麥克林3兄弟：潔米（Jamie Maclean）、伊旺（Ewan Maclean）和拉克蘭（Lachlan Maclean）用了139天完成橫跨太平洋之旅，今天抵達澳洲昆士蘭州北部濱海城市凱恩斯（Cairns）。

他們今年4月從秘魯出發，不間斷徒手划船超過9000英里（約1萬4484公里），成為第一支從南美洲全程人力划船到澳洲的團隊。

來自愛丁堡（Edinburgh）的3兄弟途中歷經暈船、受傷及猛烈暴風雨，期間拉克蘭還曾掉入海中。他們是為了清潔用水計畫而展開這趟旅程，目標要籌資100萬英鎊（約新台幣4130萬元），迄今已籌到超過70萬英鎊。

麥克林3兄弟一邊吹著風笛，一邊揮舞蘇格蘭、澳洲和英國的旗幟，划船進入凱恩斯市的碼頭，他們的母親、家人、支持者及粉絲等數十人在碼頭迎接他們。

麥克林兄弟表示，這次經歷讓他們人生有了新視野，並打算繼續籌款，透過3兄弟的慈善組織「麥克林基金會」（The Maclean Foundation），來資助為非洲國家馬達加斯加4萬居民提供清潔用水的計畫。

過去最快的全程無輔助、不間斷橫渡太平洋划船紀錄，是由俄羅斯探險家康紐霍夫（Fyodor Konyukhov）於2014年締造，當時他獨自一人耗時160天從智利划船至澳洲。

