找到「治癒心碎」的秘密！英實驗揭2招可望改善心臟功能

衛報30日報導，醫師或許已經找到治癒「心碎」的秘密，英國學者在全球首例章魚壺心肌症（takotsubo cardiomyopathy，俗稱「心碎症候群」）隨機對照臨床試驗發現，透過量身打造的認知行為治療（CBT）或為期12周的心臟復健運動課程，比如游泳、跑步、做有氧操和踩飛輪，能幫助患者心臟功能顯著恢復。

全球有數十萬人受心碎症候群（broken heart syndrome）所苦，這種疾病會導致心肌突然變形與衰弱，常因失去摯愛等強烈情緒或身體壓力誘發。心碎症候群患者的心臟狀況與曾經歷心肌梗塞的患者相似，早逝風險為一般人的2倍，部分甚至會演變成心臟衰竭，造成極度疲倦並減少壽命。目前尚無治癒方法。

英國亞伯丁大學心臟病學講師甘布爾（David Gamble）在歐洲心臟學會年度大會發表這項研究，研究共76名受試者，91%為女性，平均年齡66歲。患者被隨機分配至CBT組、運動組或標準照護組。所有人同時接受心臟科醫師建議的其他治療。CBT組參與12周一對一課程，必要時可獲得日常支持；運動組則接受游泳、跑步機、有氧操及踩飛輪機等運動，並逐周加強訓練強度。

研究人員利用磷-31磁振光譜技術，追蹤受試者心臟細胞如何產生、儲存與使用能量。結果顯示，CBT組和運動組的患者，心臟細胞在製造和使用能量方面表現更好，因此能維持更穩定的收縮與血液輸出；相較之下，僅接受標準照護的患者，能量代謝並未改善。

專家認為，這些療法可能帶來減輕症狀與降低死亡風險等長期益處。英國心臟基金會臨床主任巴布-納拉揚（Sonya Babu-Narayan）醫師指出：「章魚壺症候群往往在患者最脆弱時發生，可能造成毀滅式打擊。研究結果顯示運動確實有助於心臟，耐人尋味的是，心理治療上的CBT也能改善心臟功能與體能。」

巴布-納拉揚強調，仍需更多研究以確認這些方法是否能長期提升存活率並改善症狀，但這項試驗已為心碎症候群患者帶來希望。