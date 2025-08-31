快訊

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

原來沒吃夠蛋白質 健身教練改變三餐吃法驚覺整個人都變了

「無法撫養、不敢說出口」 日本小情侶竟將新生女嬰活活悶死

聯合新聞網／ 綜合報導
大阪一對年輕情侶，將剛出生的嬰兒裝入垃圾袋中，造成其窒息身亡。示意圖／Ingimage
近日，日本大阪一對年齡尚未滿20歲的年輕情侶，因涉嫌將剛出生的嬰兒裝入垃圾袋中，造成其窒息身亡，遭大阪府警方以謀殺罪名逮捕。

據日媒《產經新聞》報導指出，該情侶中的男方為19歲建築工人，女方是18歲的兼職打工者。事件發生於8月28日晚上7點至9點之間，兩人在同居的公寓房內，將剛出生不久的女嬰裝入垃圾袋中，並綁緊袋口，導致嬰兒窒息身亡。直到女方的家屬發現異狀並報警，整起事件才因此曝光。

根據屍檢結果顯示，該名新生女嬰體重約為4200克，初步判定在出生時仍有生命跡象，且全身並未發現明顯外傷或可見的暴力痕跡。

大阪府警方進一步說明，女方在被逮捕後承認犯行。她表示，發現自己懷孕後始終無法向父母坦承，也沒有能力獨自撫養孩子，在身心俱疲之下，不知道該怎麼做才好，最終選擇犯行。

相比之下，男方的說法則較為迴避，否認了部分嫌疑。他在供述中承認曾與女方討論嬰兒的處置方式，也坦言自己親手綁上了垃圾袋的袋口，但強調自己並非出於殺意，聲稱不到30秒就將袋子打開。

情侶 大阪 日本 嬰兒 父母

印尼摩的司機被警車撞倒身亡 抗議激化

（德國之聲中文網）事件於周四（8月28日）晚發生在雅加達議會大樓附近。當時警方和示威者發生暴力沖突。安全力量試圖驅散示威者，包括許多摩的司機。這名21歲的摩的司機被裝甲警車撞倒身亡，引發全國性的憤怒。

英國、愛爾蘭向加沙學生提供獎學金

（德國之聲中文網）愛爾蘭外交部長西蒙·哈裡斯（Simon Harris）周四（8月28日）表示，52名來自加沙的學生將於本周抵達愛爾蘭，接受教育機構提供的獎學金。 哈裡斯在一份聲明中表示：“我歡

流亡藏人移民台灣讚「最舒服的國家」 盼藉台灣經驗為西藏自由努力

不同時代的藏人流亡南亞後，為爭取更好的生活條件，往往會選擇再移民到西方國家。在中學時便流亡印度的巴桑頓珠...

巴基斯坦東部豪雨河水暴漲 近50萬受困災民撤離

巴基斯坦東部與印度接壤的旁遮普省（Punjab）救難官員今天表示，當地連日大雨導致河川水位上漲，他們因此展開大規模救援行...

印度雨季創紀錄暴雨成災 喜馬拉雅地區再添11死

印度官員今天表示，北部的聯邦屬地查摩與克什米爾近日因創紀錄暴雨引發洪水和山崩，至少又造成11人喪生，其中包括4名兒童

