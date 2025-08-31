「無法撫養、不敢說出口」 日本小情侶竟將新生女嬰活活悶死

近日，日本大阪一對年齡尚未滿20歲的年輕情侶，因涉嫌將剛出生的嬰兒裝入垃圾袋中，造成其窒息身亡，遭大阪府警方以謀殺罪名逮捕。

據日媒《產經新聞》報導指出，該情侶中的男方為19歲建築工人，女方是18歲的兼職打工者。事件發生於8月28日晚上7點至9點之間，兩人在同居的公寓房內，將剛出生不久的女嬰裝入垃圾袋中，並綁緊袋口，導致嬰兒窒息身亡。直到女方的家屬發現異狀並報警，整起事件才因此曝光。

根據屍檢結果顯示，該名新生女嬰體重約為4200克，初步判定在出生時仍有生命跡象，且全身並未發現明顯外傷或可見的暴力痕跡。

大阪府警方進一步說明，女方在被逮捕後承認犯行。她表示，發現自己懷孕後始終無法向父母坦承，也沒有能力獨自撫養孩子，在身心俱疲之下，不知道該怎麼做才好，最終選擇犯行。

相比之下，男方的說法則較為迴避，否認了部分嫌疑。他在供述中承認曾與女方討論嬰兒的處置方式，也坦言自己親手綁上了垃圾袋的袋口，但強調自己並非出於殺意，聲稱不到30秒就將袋子打開。