挪威天坑吞沒部分鐵公路 1名工人喪命

挪威有關當局今天表示，首都奧斯陸以北一處城鎮所在地區因地面塌陷而出現巨大天坑，部分公路及鐵路遭到吞沒，導致1人喪命。

法新社報導，根據挪威媒體刊出的照片，這個寬數十公尺的天坑影響到勒凡格鎮（Levanger）的E6公路雙向車道以及與公路並行的鐵軌，該鎮位於挪威首都奧斯陸以北約500公里處。

挪威警方透過聲明表示，一名在事故現場失聯的丹麥籍工人已被推定身亡。

負責管理挪威鐵路基礎設施的國營公司告訴挪威廣播公司（NRK），他們之前正在對鐵軌沿線土壤進行加固工程。

該公司指出，要判斷這項加固工程是否為造成天坑的肇因，目前還為時甚早。

挪威新聞社（NTB）引述專家說法報導，事故地區的地面土壤主要由黏土構成，可能導致這類現象發生。

相關當局已撤離事故現場附近兩幢屋舍的人員。

挪威道路管理局（Norwegian Road Administration）宣布，事故現場周邊地區的E6公路將封閉數日。