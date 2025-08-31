挪威天坑吞沒部分鐵公路 1名工人喪命
挪威有關當局今天表示，首都奧斯陸以北一處城鎮所在地區因地面塌陷而出現巨大天坑，部分公路及鐵路遭到吞沒，導致1人喪命。
法新社報導，根據挪威媒體刊出的照片，這個寬數十公尺的天坑影響到勒凡格鎮（Levanger）的E6公路雙向車道以及與公路並行的鐵軌，該鎮位於挪威首都奧斯陸以北約500公里處。
挪威警方透過聲明表示，一名在事故現場失聯的丹麥籍工人已被推定身亡。
負責管理挪威鐵路基礎設施的國營公司告訴挪威廣播公司（NRK），他們之前正在對鐵軌沿線土壤進行加固工程。
該公司指出，要判斷這項加固工程是否為造成天坑的肇因，目前還為時甚早。
挪威新聞社（NTB）引述專家說法報導，事故地區的地面土壤主要由黏土構成，可能導致這類現象發生。
相關當局已撤離事故現場附近兩幢屋舍的人員。
挪威道路管理局（Norwegian Road Administration）宣布，事故現場周邊地區的E6公路將封閉數日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言