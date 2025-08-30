西班牙野火失控 春雨多植被茂盛、農地荒廢助長

快訊

中央社／ 馬德里30日專電
西班牙8月野火肆虐，今年已燒毀約40萬公頃土地，寫下史上最慘紀錄。圖／歐新社
西班牙8月野火肆虐，今年已燒毀約40萬公頃土地，寫下史上最慘紀錄。圖／歐新社

西班牙8月野火肆虐，今年已燒毀約40萬公頃土地，寫下史上最慘紀錄。媒體分析，除了熱浪與乾旱助長，春季多雨造成植被茂盛，農地廢耕使防火道消失，多重因素導致野火失控。

西班牙國家報（El País）報導，西班牙西北部蔓延3週的凶猛野火，隨著熱浪消退、消防員與軍隊持續奮戰打火，目前僅剩卡斯提亞－萊昂（Castilla y León）自治區的萊昂省有2起大規模火勢失控，其餘皆已獲得控制。

儘管如此，今年的野火季仍為許多西班牙人留下難以磨滅的傷痕。

根據歐洲森林火災資訊系統（European Forest FireInformation System，EFFIS），西班牙今年已有約40萬公頃土地遭野火吞噬，成為自2006年開始記錄以來最具毀滅性的野火季，至今已奪走4條人命，超過3萬5000人撤離家園。

西班牙廣播電視公司（RTVE）分析今年野火季失控的原因，指出背後有多重因素交互作用，導致森林大火高速蔓延，幾乎難以遏止。

首先，西班牙8月遭逢史無前例的強烈熱浪，自3日至18日連續16天的極端高溫，打破了歷史紀錄，平均氣溫比歷年平均值高出攝氏4.6度，導致全國一半的土地暴露在高度火災風險中。

西班牙雷里達大學（Universidad de Lleida）林業工程教授暨野火專家狄歐斯（Víctor Resco de Dios）表示，持續的異常高溫引發「突發性乾旱」（又稱「驟旱」），大氣乾涸加劇，加強向植物吸收水分的動力，植物的蒸散作用因此增強，從土壤中吸收更多水分釋放到大氣中，導致土壤濕氣迅速蒸發、植被驟然乾枯，易燃性大幅提高。

此外，西班牙今年春季多雨，充沛的降雨量造成植被蓬勃生長、數量大增，這些植被受突發性乾旱影響脫水乾燥後，就成了火災的燃料。再加上強風和有利於火勢蔓延的地形，構成了野火發展的絕佳條件。

除了氣候變遷、全球暖化所導致的氣候因素外，西班牙地貌景觀與土地使用的變化，也是野火蔓延範圍擴大、強度增加的決定性因素。

瑞士洛桑大學（Université de Lausanne）生態主義和火災地理學研究員費南德茲-賈西亞（Víctor Fernández-García）表示，西班牙自1960年代起因都市化導致「農村空心化」，農村人口外流，農地廢耕、畜牧活動減少，荒廢的耕地與牧地曾為天然的防火屏障，如今被大片森林覆蓋，為山火提供了大量且連綿不斷的燃料。

專家警告，當前嚴峻的災情只是「預告片」，野火季未來會更加頻繁、猛烈。氣候變遷導致熱浪加劇，加上山區可燃物數量增加，山火可在更短的時間內燒毀更大面積，也提高了撲滅難度。

專家建議，西班牙政府應放棄對滅火飛機等機具設備的大量投資，轉而採取積極預防山火的農業與森林策略，透過對土地和自然環境的有效管理，努力創造不連續的地貌作為天然防火道，並且避免大量燃料積聚，因為「野火可被撲滅的時代已經結束了」。

