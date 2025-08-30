流亡藏人移民台灣讚「最舒服的國家」 盼藉台灣經驗為西藏自由努力

不同時代的藏人流亡南亞後，為爭取更好的生活條件，往往會選擇再移民到西方國家。在中學時便流亡印度的巴桑頓珠卻認為「台灣是最舒服的國家」，因此選擇在壯年時期移民台灣，與台籍妻子建立家庭，期盼利用自己在台灣的語言與經驗，為西藏族人的自由而努力。

巴桑頓珠（Pasang Dhondup）接受中央社記者訪問表示，即便行政流程繁瑣，他仍堅持以台灣為家，並希望能以自身的中文專業，為有朝一日可能的「藏中和談」貢獻一己之力。

巴桑頓珠出生於西藏，由於當地的小學被中國掌控，所以不教授藏語和西藏文化，家人因此決定不讓他繼續升學，要他先從事開大卡車的工作。

流亡至印度後，巴桑頓珠在印度的西藏兒童村（Tibetan Children’s Villages, TCV）完成學業，畢業後進入西藏流亡政府「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration, CTA）外交與新聞部工作，負責撰寫達賴喇嘛及CTA最高領導人「司政」（Sikyong）的相關新聞、經營中文官網與社群平台，以及翻譯政治犯著作。

有些年輕藏人因在印度難以找到理想工作，又缺乏移民歐美的資金，只能先到台灣打工，再伺機而動，但巴桑頓珠不同，即便兄姐已先後移民美國與丹麥，他仍選擇台灣做為終身落腳的地方。

巴桑頓珠的妻子是台中一所公立高中的歷史老師，長期關注人權與社會議題，她在2017年參加藏人非政府組織「自由西藏學生運動」（Students for a Free Tibet, SFT）的活動，赴印度達蘭薩拉擔任志工，當時巴桑頓珠擔任她的翻譯，兩人逐漸熟識後，她便在2019年飛往印度與巴桑頓珠結婚。

台灣人權促進會2016年夏季季刊中提到，新政府上台，立法院內政委員會也安排了「難民法」的審查，不論未來審查程序將如何進行，這些流亡者都是「活生生」存在的一個人。

巴桑頓珠的妻子說：「我們很幸運在這個時代結婚。在這之前，台藏家庭必須不斷申請依親簽證，每180天就得出境再辦理，非常辛苦。」

巴桑頓珠因為持印度政府發給流亡藏人的身分證明文件，因此必須經歷駐印度代表處、移民署與蒙藏文化中心多次面談，以確認其流亡身分，因此花了4年多，最終於2024年獲得台灣居留資格，得以與妻子一同照顧襁褓中的女兒。

就算如今仍需每2年換發1次居留證，巴桑頓珠依舊笑著說：「相較於北美、澳洲，台灣是最舒服的地方。」他相信，「在台灣為西藏境內藏人發聲，能讓中國聽得更清楚」。

巴桑頓珠強調，藏人行政中央始終努力爭取與中共的對話，推動「中間道路」政策，希望讓西藏成為名副其實的自治區。

他也直言，在中國治理下，西藏沒有真正的自治，因為當地的語言教育、宗教信仰與文化表達都受到嚴格管控，藏語在校園中被邊緣化、僧侶進入寺院需國家批准、達賴喇嘛的照片更被視為禁忌。

如今，定居台灣滿1年的巴桑頓珠，正協助藏人行政中央駐台辦事處的新聞工作，並計劃開設YouTube頻道，推廣藏人權益與藏傳佛教文化。

他說，如果只會英文，與中國溝通時可能會有翻譯失準的問題，但他人在台灣，所以可用流利的中文持續為西藏發聲，成為藏人與世界之間的重要橋梁。

巴桑頓珠的經歷，映照出流亡藏人在動盪時代中的掙扎與堅持，他從西藏經尼泊爾到印度，再落腳台灣，走過的既是個人命運、也是民族宿命的道路。

如今，巴桑頓珠在台灣成家立業，卻仍把「為西藏發聲」視為責任，對他而言，台灣是一個能傳遞藏人處境、讓國際聽見的前線。

巴桑頓珠相信，在流亡藏人和中國政府坐上談判桌的那一天，他能利用自己在台灣的語言與經驗，為自己的族人爭取最好的待遇。 定居台灣滿1年的巴桑頓珠（Pasang Dhondup）（圖左），和關注社會議題的妻子（圖右）一同走訪南投東埔部落，他在協助西藏流亡政府駐台辦事處的新聞工作之餘，充分體驗台灣的多元文化。巴桑頓珠提供／中央社