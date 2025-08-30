快訊

棒球／東園冠軍少棒回來了！教頭賴敏男透露2個奪冠小故事

股神出手！波克夏證實已收購「這間公司」 巴菲特獻上祝賀

巴基斯坦東部豪雨河水暴漲 近50萬受困災民撤離

中央社／ 巴基斯坦拉合爾30日綜合外電報導
巴基斯坦東部與印度接壤的旁遮普省（Punjab）救難官員今天表示，當地連日大雨導致河川水位上漲，他們因此展開大規模救援行動，已協助接近50萬人撤離家園。圖／路透社
巴基斯坦東部與印度接壤的旁遮普省（Punjab）救難官員今天表示，當地連日大雨導致河川水位上漲，他們因此展開大規模救援行動，已協助接近50萬人撤離家園。圖／路透社

巴基斯坦東部與印度接壤的旁遮普省（Punjab）救難官員今天表示，當地連日大雨導致河川水位上漲，他們因此展開大規模救援行動，已協助接近50萬人撤離家園。

法新社報導，有3條跨越國境貫穿旁遮普省的河川水位暴漲至罕見高位，導致2300多座村莊受到影響。

旁遮普省政府救難事務主管賈維德（Nabeel Javed）表示，已有48萬1000名因洪水受困的民眾及40萬5000頭牲口順利撤離。

整體而言，這場洪災已影響超過150萬人。

旁遮普省災難管理局長阿里汗（Irfan Ali Khan）在記者會上補充說：「這是旁遮普省史上最大規模的救援行動。」

他表示，有800多艘船和1300多名人員參與這場協助受困家戶撤離的任務。這些居民大多住在上述3條河流附近的鄉間。

印度 洪水 巴基斯坦

延伸閱讀

「鮮血與水不能同時流動」印巴水資源爭端陷僵局 短期恐難有進展

巴基斯坦暴洪釀344人喪命 西北部逾150人失聯…降雨持續使救援困難

巴基斯坦北部暴洪後土石流 志工搶修排水道7死

烏指控中國、巴基斯坦、非洲傭兵助俄作戰 北京回應了

相關新聞

巴基斯坦東部豪雨河水暴漲 近50萬受困災民撤離

巴基斯坦東部與印度接壤的旁遮普省（Punjab）救難官員今天表示，當地連日大雨導致河川水位上漲，他們因此展開大規模救援行...

印度雨季創紀錄暴雨成災 喜馬拉雅地區再添11死

印度官員今天表示，北部的聯邦屬地查摩與克什米爾近日因創紀錄暴雨引發洪水和山崩，至少又造成11人喪生，其中包括4名兒童

日本4地氣溫逾40度 東京38.5度20人中暑送醫

日本氣象廳表示，今天受到高氣壓籠罩，各地氣溫上升，截至傍晚5時，全國914個觀測點中有231個觀測點氣溫逾攝氏35度（猛...

「讀賣新聞」鬧烏龍 誤報國會議員遭搜查…刊登檢討懲處措施

日本「讀賣新聞」本週稍早在早報頭版，錯誤報導一位國會議員因涉嫌詐領助理費而被檢方搜查後，今天在早報刊登檢討報導與相關懲處...

罹難人數恐破百！移民船西非外海翻覆 甘比亞外交部發聲

甘比亞外交部表示，一艘載滿移民的船隻在西非外海翻覆，造成至少70人罹難。這是近年來移民歐洲熱門路線上發生的重大事故之一

瑞士摔角節登場！歐洲最大「21公尺高木牛」裝置藝術成焦點

三年一度的瑞士聯邦摔角節（ESAF）29日至31日盛大舉行，地點選在山區的格拉魯斯州（Glarus）莫里斯（Mollis...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。