巴基斯坦東部豪雨河水暴漲 近50萬受困災民撤離

巴基斯坦東部與印度接壤的旁遮普省（Punjab）救難官員今天表示，當地連日大雨導致河川水位上漲，他們因此展開大規模救援行動，已協助接近50萬人撤離家園。

法新社報導，有3條跨越國境貫穿旁遮普省的河川水位暴漲至罕見高位，導致2300多座村莊受到影響。

旁遮普省政府救難事務主管賈維德（Nabeel Javed）表示，已有48萬1000名因洪水受困的民眾及40萬5000頭牲口順利撤離。

整體而言，這場洪災已影響超過150萬人。

旁遮普省災難管理局長阿里汗（Irfan Ali Khan）在記者會上補充說：「這是旁遮普省史上最大規模的救援行動。」

他表示，有800多艘船和1300多名人員參與這場協助受困家戶撤離的任務。這些居民大多住在上述3條河流附近的鄉間。