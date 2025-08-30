印度雨季創紀錄暴雨成災 喜馬拉雅地區再添11死
印度官員今天表示，北部的聯邦屬地查摩與克什米爾近日因創紀錄暴雨引發洪水和山崩，至少又造成11人喪生，其中包括4名兒童。
法新社報導，查摩（Jammu）地區印度教毗濕奴女神（Vaishno Devi）神廟的朝聖路線27日因豪雨而導致山崩，奪走41條人命。
查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）自從26日以來遭遇強烈的雨季暴風雨侵襲，導致大規模災情，洶湧洪水沖毀橋梁並淹沒房屋。
當地防災官員告訴法新社，拉姆班縣（Ramban）和雷阿西縣（Reasi）昨晚遭遇大雨及山崩，導致11人死亡。1名5歲兒童受困瓦礫堆下，至今仍然失蹤。
印度氣象局表示，這波暴雨已經導致查摩地區兩個地點降雨量刷新紀錄。
