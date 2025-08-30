「讀賣新聞」鬧烏龍 誤報國會議員遭搜查…刊登檢討懲處措施
日本「讀賣新聞」本週稍早在早報頭版，錯誤報導一位國會議員因涉嫌詐領助理費而被檢方搜查後，今天在早報刊登檢討報導與相關懲處，其中包含減薪及調職等處分。
日本放送協會（NHK）報導，讀賣新聞8月27日於早報頭版刊登「東京地檢特搜部以涉嫌詐領助理費嫌疑，調查日本維新會眾議員池下卓」，但實際上被檢方調查的人為同黨參議員石井章，亦即讀賣新聞搞錯對象。
讀賣新聞事後已向池下卓正式致歉，並刊登道歉聲明。
針對這次誤報，讀賣新聞透過今天的早報說明原因，其中包括：記者臆測被調查的對象為池下卓，並未獲得受調查人士確實的資訊且確認不足，以及數名相關人士質疑有誤報之虞時，仍未能及時停刊。
讀賣新聞為此將從9月5日懲處7人，其中幾人要接受返還董事報酬與薪資、減薪和調任等處分。
讀賣新聞強調，將加強記者專業訓練、查證並嚴格審查稿件，以防範類似誤報再次發生。
