快訊

澎恰恰直播叫賣地瓜…王彩樺心疼揭內幕 「偕友資助金額曝光」

黃國昌召近千名小草拆護欄8警傷 北市警：違反集遊法、報檢察官偵辦

「讀賣新聞」鬧烏龍 誤報國會議員遭搜查…刊登檢討懲處措施

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本「讀賣新聞」本週稍早在早報頭版，錯誤報導一位國會議員因涉嫌詐領助理費而被檢方搜查後，今天在早報刊登檢討報導與相關懲處，其中包含減薪及調職等處分。報紙示意圖／ingimage
日本「讀賣新聞」本週稍早在早報頭版，錯誤報導一位國會議員因涉嫌詐領助理費而被檢方搜查後，今天在早報刊登檢討報導與相關懲處，其中包含減薪及調職等處分。報紙示意圖／ingimage

日本「讀賣新聞」本週稍早在早報頭版，錯誤報導一位國會議員因涉嫌詐領助理費而被檢方搜查後，今天在早報刊登檢討報導與相關懲處，其中包含減薪及調職等處分。

日本放送協會（NHK）報導，讀賣新聞8月27日於早報頭版刊登「東京地檢特搜部以涉嫌詐領助理費嫌疑，調查日本維新會眾議員池下卓」，但實際上被檢方調查的人為同黨參議員石井章，亦即讀賣新聞搞錯對象。

讀賣新聞事後已向池下卓正式致歉，並刊登道歉聲明。

針對這次誤報，讀賣新聞透過今天的早報說明原因，其中包括：記者臆測被調查的對象為池下卓，並未獲得受調查人士確實的資訊且確認不足，以及數名相關人士質疑有誤報之虞時，仍未能及時停刊。

讀賣新聞為此將從9月5日懲處7人，其中幾人要接受返還董事報酬與薪資、減薪和調任等處分。

讀賣新聞強調，將加強記者專業訓練、查證並嚴格審查稿件，以防範類似誤報再次發生。

日本 議員

延伸閱讀

連3年刷新紀錄！日本政府2026預算再創新高 防衛費新台幣1.84兆

中國人靠「社長簽證」大量移民日本 日本10月起擬調高資本額等條件

日本自民黨在參院選舉慘敗後 石破內閣8月民調回升

涉詐領助理費達980萬 桃園七連霸市議員舒翠玲夫婦判1年獲緩刑

相關新聞

日本4地氣溫逾40度 東京38.5度20人中暑送醫

日本氣象廳表示，今天受到高氣壓籠罩，各地氣溫上升，截至傍晚5時，全國914個觀測點中有231個觀測點氣溫逾攝氏35度（猛...

「讀賣新聞」鬧烏龍 誤報國會議員遭搜查…刊登檢討懲處措施

日本「讀賣新聞」本週稍早在早報頭版，錯誤報導一位國會議員因涉嫌詐領助理費而被檢方搜查後，今天在早報刊登檢討報導與相關懲處...

罹難人數恐破百！移民船西非外海翻覆 甘比亞外交部發聲

甘比亞外交部表示，一艘載滿移民的船隻在西非外海翻覆，造成至少70人罹難。這是近年來移民歐洲熱門路線上發生的重大事故之一

瑞士摔角節登場！歐洲最大「21公尺高木牛」裝置藝術成焦點

三年一度的瑞士聯邦摔角節（ESAF）29日至31日盛大舉行，地點選在山區的格拉魯斯州（Glarus）莫里斯（Mollis...

紙本掰掰！歐洲最大廉航重大變動 11月起將全面採用數位登機

不少人出國仍習慣使用紙本登機證，不僅能增加安全感，事後還可留作紀念。不過，歐洲廉航Ryanair宣布，自今年11月3日起將全面取消紙本登機證，所有旅客必須透過「myRyanair」App的數位登機證登機。

日本東京今夏逾百人中暑死亡 7成死於屋內無冷氣機

東京都監察醫務院表示，今年6月到本月27日，東京23區因中暑死亡的人數多達101人。其中7成死於屋內無冷氣機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。