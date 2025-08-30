快訊

澎恰恰直播叫賣地瓜…王彩樺心疼揭內幕 「偕友資助金額曝光」

黃國昌召近千名小草拆護欄8警傷 北市警：違反集遊法、報檢察官偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

日本4地氣溫逾40度 東京38.5度20人中暑送醫

中央社／ 東京30日專電
日本氣象廳表示，今天受到高氣壓籠罩，各地氣溫上升，截至傍晚5時，全國914個觀測點中有231個觀測點氣溫逾攝氏35度（猛暑日），其中4個超過40度。圖／法新社
日本氣象廳表示，今天受到高氣壓籠罩，各地氣溫上升，截至傍晚5時，全國914個觀測點中有231個觀測點氣溫逾攝氏35度（猛暑日），其中4個超過40度。圖／法新社

日本氣象廳表示，今天受到高氣壓籠罩，各地氣溫上升，截至傍晚5時，全國914個觀測點中有231個觀測點氣溫逾攝氏35度（猛暑日），其中4個超過40度。

日本朝日新聞報導，東海地區、關東地區今天出現紀錄性的高溫。三重縣桑名市觀測到40.5度、埼玉縣鳩山町40.3度、埼玉縣熊谷市與靜岡縣濱松市中央區40.2度。

另外，群馬縣桐生市、岐阜縣美濃市、愛知縣名古屋市等觀測到逾39度。

東京都的市區（東京都心）下午1時左右觀測到今年目前為止最高溫38.5度。東京消防廳管區內，截至下午3時為止，有20人（年紀8歲至87歲）因中暑被送醫急救。

日本氣象廳表示，受到太平洋高氣壓與西藏高氣壓雙重高氣壓籠罩，東日本與西日本廣範圍地區氣溫上升，炎熱天氣可能持續到9月2日。

日本氣象協會表示，今年以來國內觀測到氣溫40度以上的總計有8天，多於2018年的7天，創新高。

日本 氣溫 東京 高溫 名古屋

延伸閱讀

暢聊一整路？莫迪同乘新幹線訪半導體工廠 石破茂藉機宣傳

影／高溫36.8！黃國昌和警對峙破4小時 北警疑中暑急送醫⋯畫面曝

赤澤取消赴美原因曝光！美想「夾帶一條款」日本強烈抗議干涉內政

日本1地區「常聽到台語」！網友點頭：80%都是台灣人

相關新聞

日本4地氣溫逾40度 東京38.5度20人中暑送醫

日本氣象廳表示，今天受到高氣壓籠罩，各地氣溫上升，截至傍晚5時，全國914個觀測點中有231個觀測點氣溫逾攝氏35度（猛...

「讀賣新聞」鬧烏龍 誤報國會議員遭搜查…刊登檢討懲處措施

日本「讀賣新聞」本週稍早在早報頭版，錯誤報導一位國會議員因涉嫌詐領助理費而被檢方搜查後，今天在早報刊登檢討報導與相關懲處...

罹難人數恐破百！移民船西非外海翻覆 甘比亞外交部發聲

甘比亞外交部表示，一艘載滿移民的船隻在西非外海翻覆，造成至少70人罹難。這是近年來移民歐洲熱門路線上發生的重大事故之一

瑞士摔角節登場！歐洲最大「21公尺高木牛」裝置藝術成焦點

三年一度的瑞士聯邦摔角節（ESAF）29日至31日盛大舉行，地點選在山區的格拉魯斯州（Glarus）莫里斯（Mollis...

紙本掰掰！歐洲最大廉航重大變動 11月起將全面採用數位登機

不少人出國仍習慣使用紙本登機證，不僅能增加安全感，事後還可留作紀念。不過，歐洲廉航Ryanair宣布，自今年11月3日起將全面取消紙本登機證，所有旅客必須透過「myRyanair」App的數位登機證登機。

日本東京今夏逾百人中暑死亡 7成死於屋內無冷氣機

東京都監察醫務院表示，今年6月到本月27日，東京23區因中暑死亡的人數多達101人。其中7成死於屋內無冷氣機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。