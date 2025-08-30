日本4地氣溫逾40度 東京38.5度20人中暑送醫

日本氣象廳表示，今天受到高氣壓籠罩，各地氣溫上升，截至傍晚5時，全國914個觀測點中有231個觀測點氣溫逾攝氏35度（猛暑日），其中4個超過40度。

日本朝日新聞報導，東海地區、關東地區今天出現紀錄性的高溫。三重縣桑名市觀測到40.5度、埼玉縣鳩山町40.3度、埼玉縣熊谷市與靜岡縣濱松市中央區40.2度。

另外，群馬縣桐生市、岐阜縣美濃市、愛知縣名古屋市等觀測到逾39度。

東京都的市區（東京都心）下午1時左右觀測到今年目前為止最高溫38.5度。東京消防廳管區內，截至下午3時為止，有20人（年紀8歲至87歲）因中暑被送醫急救。

日本氣象廳表示，受到太平洋高氣壓與西藏高氣壓雙重高氣壓籠罩，東日本與西日本廣範圍地區氣溫上升，炎熱天氣可能持續到9月2日。

日本氣象協會表示，今年以來國內觀測到氣溫40度以上的總計有8天，多於2018年的7天，創新高。