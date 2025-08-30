罹難人數恐破百！移民船西非外海翻覆 甘比亞外交部發聲

快訊

中央社／ 甘比亞首都班竹30日綜合外電報導
甘比亞外交部表示，一艘載滿移民的船隻在西非外海翻覆，造成至少70人罹難。這是近年來移民歐洲熱門路線上發生的重大事故之一。

路透社報導，甘比亞外交部昨晚發布聲明說，這艘船據信是從甘比亞（Gambian）出發，乘客大多是甘比亞和塞內加爾（Senegal）國籍，該船27日清晨在茅利塔尼亞（Mauritania）外海翻覆，另有30人恐怕已罹難。

這艘船預估共載有150人，其中16人已獲救。聲明中說，茅利塔尼亞當局在27日及28日尋獲70具遺體，根據目擊者描述，罹難人數可能超過100人。

從西非海岸前往加納利群島（Canary Islands）的大西洋移民路線，通常是非洲移民試圖抵達這個西班牙海外屬地時採用的路線，同時也是全球最致命的路線之一。

根據歐盟（EU）統計，去年有超過4萬6000名非正規移民抵達加納利群島，人數創歷史新高。西班牙非政府組織「步行邊界」（Caminando Fronteras）指出，去年超過1萬人在這趟途中喪命，較2023年大增58%。

