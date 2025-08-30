紅場快閃到音樂殿堂 原民旋律開啟台俄文化新契機

台灣阿美族傳統複音歌謠，泰雅族古調吟唱與口簧琴，原汁原味的樂舞，日前在莫斯科演出、在紅場快閃，讓俄羅斯觀眾感受台灣多元族群文化底蘊，也在國際舞台展現原民獨特魅力。

俄羅斯莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院舉辦「2025國際音樂節－台灣之夜」原住民文化音樂祭，邀台灣杵音文化藝術團、泰雅及阿美族青年團隊於當地時間24日登台演出。

策展團長、中華國際策展經紀交流協會理事長潘慧敏表示，觀眾熱烈迴響提升了團隊推動音樂教育的信心，此次台俄文化交流突破以往，為年輕音樂人創造新契機。

執行長、賽德克族的前宜蘭縣南澳鄉蓬萊國小校長王麗萍，更在晚會中與團員合唱「我們都是一家人」與「梅花」，唱哭不少台商與僑胞。她說，能藉演出彼此理解建築、文化與樂舞，是難得的交流。

總策劃、台北教育大學兼任教授楊孟哲指出，今年適逢已故總統蔣經國留俄百年，活動選擇以音樂而非政治語言紀念，籌辦過程雖困難重重，仍堅持帶來最具代表性的原民樂舞。除正式晚會外，團隊也在克里姆林宮旁紅場舉辦快閃，吸引遊客駐足，提升台灣原民文化能見度。

柴可夫斯基音樂學院國際部主任卡拉蒂吉娜‧瑪格麗塔（Karatygina Margarita Ivanovi）致詞強調，學院享有盛名，許多音樂學子嚮往求學。她認為，台灣原民音樂的多聲部合唱和舞蹈節奏，與世界各地音樂對話，極具文化價值。

此次演出的杵音文化藝術團，2021年被文化部登錄為「阿美族馬蘭Macacadaay複音傳唱」保存者。晚會中，由耆老郭子雄引唱，歌者即興和聲，展現阿美族部落史詩的口傳精神。

創辦人Panay高淑娟表示，南島文化社會的有形與無形文化資產，是描繪「世界南島語族」圖像的重要內涵。他們致力於培訓與深耕台東原住民族青年文化藝術，保存延續傳統文化。

來自宜蘭縣南澳鄉澳花部落的Rgayung青年文化傳承團隊，帶來泰雅族古調、勇士舞與口簧琴吟唱。成員Yawi Hayung告訴中央社記者，他們不僅遠赴莫斯科，2月也曾在斯里蘭卡演出，希望透過歌聲與織紋連結祖靈，喚起族群認同。

駐俄羅斯代表羅靜如致詞時指出，台灣原住民音樂根植島嶼生活，展現文化的獨特性。音樂與舞蹈是連結各國人民的橋梁，很高興此行促進台俄文化交流更緊密，也透過音樂與舞蹈對話，讓世界聽見台灣。

俄羅斯台灣友好協會會長齊緬科夫（AlexsandrZimenkov）則說，俄台友好協會成立於1998年8月，致力文化和人文合作領域。阿美與泰雅族的服飾與樂舞具民族特色，層次豐富的音樂結構，展現大自然與生態融合的美妙聲音。

楊孟哲說，「台灣之夜」不僅在音樂殿堂奏響原民樂音，觀眾報以熱烈掌聲，許多人深受感動落淚；也在紅場快閃與學術研討會中，呈現台灣傳統智慧與保存古調的價值。此行讓台灣聲音迴盪莫斯科，為台俄文化交流揭開新篇章。