英國、愛爾蘭向加沙學生提供獎學金

（德國之聲中文網）愛爾蘭外交部長西蒙·哈裡斯（Simon Harris）周四（8月28日）表示，52名來自加沙的學生將於本周抵達愛爾蘭，接受教育機構提供的獎學金。

哈裡斯在一份聲明中表示：“我歡迎這些巴勒斯坦年輕人抵達愛爾蘭，並祝願他們在這裡的學業一切順利。” 據聲明稱，首批26名學生於周四抵達，其余學生將於周五至周日抵達。

愛爾蘭政府表示，自加沙危機爆發以來，愛爾蘭已幫助200多人離開加沙前往歐盟成員國。

聲明稱：“由於離開加沙需要獲得以色列和相鄰司法管轄區相關地方當局的許可，此類援助通常不受（愛爾蘭）政府控制。”都柏林方面表示，已與駐該地區各國大使館及相關部門合作，確保該批學生能夠抵達愛爾蘭。

哈裡斯對愛爾蘭廣播公司（RTE）表示：“這是愛爾蘭人民可以采取的一小步實際行動，以展現團結，並幫助巴勒斯坦的年輕人。”

針對以色列對哈馬斯武裝分子於2023年10月7日襲擊以色列南部事件進行的軍事回應，愛爾蘭一直是予以最明確批評的國家之一。

民意調查顯示，自加沙戰爭爆發以來，愛爾蘭民眾表現出壓倒性的對巴勒斯坦人的同情。2024年5月，愛爾蘭與其他幾個歐洲國家一道承認巴勒斯坦為“主權獨立國家”。

“復雜而艱巨的任務”

與此同時，英國內政部同意為來自加沙地帶的一批學生提供特殊安排，讓他們於9月獲得英國大學的全額獎學金。其中一些學生獲得了“志​​奮領獎學金”（Chevening scholarship），這是英國官方資助國際學生在英攻讀一年制碩士學位提供的獎學金。

每一位學生離開加沙地帶仍需得到以色列政府同意。據BBC報道，約有40名學生已獲批准前往英國學習。

內政部消息人士稱：“這仍然是一項復雜而艱巨的任務，但內政大臣已向其官員明確表示，她將竭盡全力確保做出安排，讓這批優秀學生盡快進入英國大學學習。”英國宣布將承認巴勒斯坦國 施壓以色列停火

英國政府還在努力將加沙患病和受傷的兒童送往英國接受緊急治療。

據聯合國兒童基金會估計，自2023年10月以來，加沙地帶已有超過5萬名兒童傷亡。目前，少數兒童已通過“希望”計劃（Project Pure Hope）被送往英國接受專科醫療護理。

