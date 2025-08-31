快訊

統籌分配稅款爭議 卓揆大玩兩手策略？

聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

印尼摩的司機被警車撞倒身亡 抗議激化

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）事件於周四（8月28日）晚發生在雅加達議會大樓附近。當時警方和示威者發生暴力沖突。安全力量試圖驅散示威者，包括許多摩的司機。這名21歲的摩的司機被裝甲警車撞倒身亡，引發全國性的憤怒。

印尼國家警方負責人公開致歉，承諾將予以調查。

近來數日，數萬名示威者在雅加達等城市抗議，其中許多人是大學生和工人。他們抗議議員新增一項住房補貼，高達5000萬印尼盾（約合3000美元）。批評者稱，這筆許多地區的最低工資高近10倍。

因生活成本上升以及大規模裁員，許多印尼民眾艱難謀生。社交媒體上顯示政界人士奢華生活方式的視頻更讓公眾的憤怒火上澆油。

21歲摩的司機死亡的消息傳開後，一些摩的司機聚集在雅加達市中心的防暴警察總部門前抗議，並向安全人員投擲石塊。

周五，總統普拉博沃承諾調查摩的司機死因。數小時後，印尼警方向數百名抗議者使用催淚彈，以驅散人群。

（德新社、法新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

印尼摩的司機被警車撞倒身亡 抗議激化

（德國之聲中文網）事件於周四（8月28日）晚發生在雅加達議會大樓附近。當時警方和示威者發生暴力沖突。安全力量試圖驅散示威者，包括許多摩的司機。這名21歲的摩的司機被裝甲警車撞倒身亡，引發全國性的憤怒。

英國、愛爾蘭向加沙學生提供獎學金

（德國之聲中文網）愛爾蘭外交部長西蒙·哈裡斯（Simon Harris）周四（8月28日）表示，52名來自加沙的學生將於本周抵達愛爾蘭，接受教育機構提供的獎學金。 哈裡斯在一份聲明中表示：“我歡

流亡藏人移民台灣讚「最舒服的國家」 盼藉台灣經驗為西藏自由努力

不同時代的藏人流亡南亞後，為爭取更好的生活條件，往往會選擇再移民到西方國家。在中學時便流亡印度的巴桑頓珠...

巴基斯坦東部豪雨河水暴漲 近50萬受困災民撤離

巴基斯坦東部與印度接壤的旁遮普省（Punjab）救難官員今天表示，當地連日大雨導致河川水位上漲，他們因此展開大規模救援行...

印度雨季創紀錄暴雨成災 喜馬拉雅地區再添11死

印度官員今天表示，北部的聯邦屬地查摩與克什米爾近日因創紀錄暴雨引發洪水和山崩，至少又造成11人喪生，其中包括4名兒童

日本4地氣溫逾40度 東京38.5度20人中暑送醫

日本氣象廳表示，今天受到高氣壓籠罩，各地氣溫上升，截至傍晚5時，全國914個觀測點中有231個觀測點氣溫逾攝氏35度（猛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。