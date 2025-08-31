印尼摩的司機被警車撞倒身亡 抗議激化

（德國之聲中文網）事件於周四（8月28日）晚發生在雅加達議會大樓附近。當時警方和示威者發生暴力沖突。安全力量試圖驅散示威者，包括許多摩的司機。這名21歲的摩的司機被裝甲警車撞倒身亡，引發全國性的憤怒。

印尼國家警方負責人公開致歉，承諾將予以調查。

近來數日，數萬名示威者在雅加達等城市抗議，其中許多人是大學生和工人。他們抗議議員新增一項住房補貼，高達5000萬印尼盾（約合3000美元）。批評者稱，這筆許多地區的最低工資高近10倍。

因生活成本上升以及大規模裁員，許多印尼民眾艱難謀生。社交媒體上顯示政界人士奢華生活方式的視頻更讓公眾的憤怒火上澆油。

21歲摩的司機死亡的消息傳開後，一些摩的司機聚集在雅加達市中心的防暴警察總部門前抗議，並向安全人員投擲石塊。

周五，總統普拉博沃承諾調查摩的司機死因。數小時後，印尼警方向數百名抗議者使用催淚彈，以驅散人群。

（德新社、法新社）

