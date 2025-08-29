瑞士摔角節登場！歐洲最大「21公尺高木牛」裝置藝術成焦點

中央社／ 蘇黎世29日專電
三年一度的瑞士聯邦摔角節（ESAF）29日至31日盛大舉行。圖為2019年瑞士聯邦摔角節。 路透社
三年一度的瑞士聯邦摔角節（ESAF）29日至31日盛大舉行。圖為2019年瑞士聯邦摔角節。 路透社

三年一度的瑞士聯邦摔角節（ESAF）29日至31日盛大舉行，地點選在山區的格拉魯斯州（Glarus）莫里斯（Mollis）小鎮，利用鄉間的飛機場與周邊平坦地形，搭建起供萬人觀賽與民俗表演場地，其中巨型木牛裝置藝術尤其引人注目。

巨型木牛吉祥物矗立於場地中央，名為小公牛馬克思（Muni Max）。這座裝置藝術以瑞士當地木材打造，高21.3公尺、寬9.75公尺、長36.25公尺，總重超過182公噸，堪稱歐洲最大木雕裝置。

瑞士聯邦摔角節登場，巨型木牛吉祥物名為小公牛馬克思（Muni Max）。這座歐洲最大的牛裝置藝術由瑞士當地木材打造，高達21.3公尺，是木匠職人工藝的表演。中央社
瑞士聯邦摔角節登場，巨型木牛吉祥物名為小公牛馬克思（Muni Max）。這座歐洲最大的牛裝置藝術由瑞士當地木材打造，高達21.3公尺，是木匠職人工藝的表演。中央社

農業時代流傳至今的活動在瑞士仍十分盛行，打造這尊巨牛更是今年瑞士重要新聞之一，它由超過220家企業與機構共同參與規劃，約500位工匠與學徒合力投入製作，全部使用瑞士森林木材，以1萬8727顆螺絲固定。

摔角節是推廣瑞士職工匠人傳統的時機，許多家庭帶著孩子一睹風采，體驗木工手作的樂趣，並了解本土的林業及木工產業。一場運動賽事也促成不同層面的鄉土教育。

瑞士三大傳統運動盛事，包括農夫摔角賽、打飛碟盤賽（Hornussen）及擲石賽（Steinstoss），是瑞士傳統體育文化的重要象徵，也代表農業時代刻苦精神的傳承。瑞士各地已舉辦過初賽，共有200多位選手進入決賽，冠軍即將出爐。

打飛碟盤賽是瑞士傳統體育文化的重要象徵，也代表農業時代刻苦精神的傳承。 路透社
打飛碟盤賽是瑞士傳統體育文化的重要象徵，也代表農業時代刻苦精神的傳承。 路透社

主辦單位向瑞士各大農業相關公司募款、募集獎品，進入決賽的選手人人有獎，按照傳統最大獎為一頭價值3萬瑞郎（約新台幣115萬元）的公牛。

瑞士雖是科技先進國家，仍重視農業與傳統，觀看比賽的門票昂貴，觀眾席站票與坐票從63瑞郎到290瑞郎不等（約新台幣2400元到1萬1035元）。

記者走訪現場，氣氛歡樂。當地民眾史坦（MariaStein）受訪表示，這是瑞士最大的民俗活動之一，活動場地自3個星期前就有各地來的遊客，門票在決賽前1個月已售罄。

瑞士聯邦摔角節選手穿著麻布製的摔角褲，必須用一隻手至少抓住對方褲子才能進行摔技，既能使對手雙肩同時觸地即觸發。每場比賽時間為5分鐘，若平手，根據裁判選手的出擊積極度與技術表現給予分數評斷。中央社
瑞士聯邦摔角節選手穿著麻布製的摔角褲，必須用一隻手至少抓住對方褲子才能進行摔技，既能使對手雙肩同時觸地即觸發。每場比賽時間為5分鐘，若平手，根據裁判選手的出擊積極度與技術表現給予分數評斷。中央社

瑞士 體育 裝置藝術

延伸閱讀

圖輯／塑膠公約談判破局 舉辦地瑞士回收早已走在前端

瑞士「世界花園」失守 野生動物體內驚現高濃度微塑膠

「豎起中指」！ 美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

瑞士有錢人超速累犯 按「身家」裁罰吞338萬元罰單

相關新聞

瑞士摔角節登場！歐洲最大「21公尺高木牛」裝置藝術成焦點

三年一度的瑞士聯邦摔角節（ESAF）29日至31日盛大舉行，地點選在山區的格拉魯斯州（Glarus）莫里斯（Mollis...

紙本掰掰！歐洲最大廉航重大變動 11月起將全面採用數位登機

不少人出國仍習慣使用紙本登機證，不僅能增加安全感，事後還可留作紀念。不過，歐洲廉航Ryanair宣布，自今年11月3日起將全面取消紙本登機證，所有旅客必須透過「myRyanair」App的數位登機證登機。

日本東京今夏逾百人中暑死亡 7成死於屋內無冷氣機

東京都監察醫務院表示，今年6月到本月27日，東京23區因中暑死亡的人數多達101人。其中7成死於屋內無冷氣機

「當代最偉大天才之一」俄作曲家希契德倫辭世 享耆壽92歲

莫斯科大劇院今天表示，俄羅斯作曲家希契德倫辭世，享耆壽92歲。他的作品包括知名的芭蕾舞劇「安娜．卡列尼娜」（Anna Ka...

瓶裝水別放車內！ 高溫讓塑膠微粒「大量釋出」恐致癌、不孕

許多人習慣將寶特瓶水長時間放在車內，但醫學研究警告，這個習慣可能悄悄危害健康。最新調查指出，市售高達八成瓶裝水檢測出含有塑膠微粒，與癌症、不孕、兒童發育遲緩及糖尿病等疾病相關；而在高溫環境下，塑膠瓶釋放毒素的速度更會加快，風險不容小覷。

越南9月2日國慶！當局拍板普發現金每人120元 居民：我以為是玩笑

越南政府表示，將普發現金每位公民10萬越南盾（約新台幣120元），慶祝越南社會主義共和國9月2日國慶。這筆款項可能耗資多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。