瑞士摔角節登場！歐洲最大「21公尺高木牛」裝置藝術成焦點

三年一度的瑞士聯邦摔角節（ESAF）29日至31日盛大舉行，地點選在山區的格拉魯斯州（Glarus）莫里斯（Mollis）小鎮，利用鄉間的飛機場與周邊平坦地形，搭建起供萬人觀賽與民俗表演場地，其中巨型木牛裝置藝術尤其引人注目。

巨型木牛吉祥物矗立於場地中央，名為小公牛馬克思（Muni Max）。這座裝置藝術以瑞士當地木材打造，高21.3公尺、寬9.75公尺、長36.25公尺，總重超過182公噸，堪稱歐洲最大木雕裝置。

瑞士聯邦摔角節登場，巨型木牛吉祥物名為小公牛馬克思（Muni Max）。這座歐洲最大的牛裝置藝術由瑞士當地木材打造，高達21.3公尺，是木匠職人工藝的表演。中央社

農業時代流傳至今的活動在瑞士仍十分盛行，打造這尊巨牛更是今年瑞士重要新聞之一，它由超過220家企業與機構共同參與規劃，約500位工匠與學徒合力投入製作，全部使用瑞士森林木材，以1萬8727顆螺絲固定。

摔角節是推廣瑞士職工匠人傳統的時機，許多家庭帶著孩子一睹風采，體驗木工手作的樂趣，並了解本土的林業及木工產業。一場運動賽事也促成不同層面的鄉土教育。

瑞士三大傳統運動盛事，包括農夫摔角賽、打飛碟盤賽（Hornussen）及擲石賽（Steinstoss），是瑞士傳統體育文化的重要象徵，也代表農業時代刻苦精神的傳承。瑞士各地已舉辦過初賽，共有200多位選手進入決賽，冠軍即將出爐。

打飛碟盤賽是瑞士傳統體育文化的重要象徵，也代表農業時代刻苦精神的傳承。 路透社

主辦單位向瑞士各大農業相關公司募款、募集獎品，進入決賽的選手人人有獎，按照傳統最大獎為一頭價值3萬瑞郎（約新台幣115萬元）的公牛。

瑞士雖是科技先進國家，仍重視農業與傳統，觀看比賽的門票昂貴，觀眾席站票與坐票從63瑞郎到290瑞郎不等（約新台幣2400元到1萬1035元）。

記者走訪現場，氣氛歡樂。當地民眾史坦（MariaStein）受訪表示，這是瑞士最大的民俗活動之一，活動場地自3個星期前就有各地來的遊客，門票在決賽前1個月已售罄。