德國8月失業人數突破300萬 10年來新高
官方數據今天顯示，德國8月失業人數10年多來首度突破300萬大關，對德國這個面臨困境的歐洲最大經濟體來說是另一打擊。
法新社報導，德國聯邦勞動部就業局（federalemployment agency）表示，8月失業人數比7月增加4萬6000人，達到302萬5000人，為2015年2月以來的新高。
全國失業率則由7月的6.3%微升至6.4%。
德國聯邦勞動部就業局執行長納勒斯（AndreaNahles）表示，數據反映德國製造業的疲弱。
她說：「這是德國經濟的重要引擎。」並說，製造業目前正「走弱」。
由於高昂能源成本和中國日益激烈的競爭，德國製造商早在美國總統川普（Donald Trump）設立新的關稅壁壘前就已經面臨困境。
