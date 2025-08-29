快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

日本東京今夏逾百人中暑死亡 7成死於屋內無冷氣機

中央社／ 東京29日專電
日本氣象廳表示，預測9月太平洋高氣壓將籠罩日本列島，氣溫比往年高的日子可能較多。去年9月日本全國因中暑送醫者首度突破1萬人，呼籲民眾要做好預防中暑對策。 路透社
日本氣象廳表示，預測9月太平洋高氣壓將籠罩日本列島，氣溫比往年高的日子可能較多。去年9月日本全國因中暑送醫者首度突破1萬人，呼籲民眾要做好預防中暑對策。 路透社

東京都監察醫務院表示，今年6月到本月27日，東京23區因中暑死亡的人數多達101人。其中7成死於屋內無冷氣機。

日本TBS電視台報導，東京23區的居民今年夏天因中暑死亡者有101人，其中8成多是高齡者。70多歲者有42人、80多歲者32人、90歲以上者11人。

東京都監察醫務院表示，死於室內者有96人。其中，死於屋內沒安裝冷氣設施有11人，房內有冷氣機但未使用者有66人，合計占約7成以上。

日本讀賣新聞報導，日本總務省消防廳表示，5月起至8月24日為止，日本全國因中暑送醫的人數多達8萬4521人，創新高紀錄。

日本氣象廳表示，預測9月太平洋高氣壓將籠罩日本列島，氣溫比往年高的日子可能較多。去年9月日本全國因中暑送醫者首度突破1萬人，呼籲民眾要做好預防中暑對策。

冷氣機大廠「大金」（Daikin）公司建議民眾使用冷氣空調的方法指出，白天如果出門約30分鐘的話，最好冷氣機電源持續開著，這樣比較省電。風量設定在「自動」會比設定在「弱」，可以更省電費。

日本有些地方自治體（都道府縣市町村）積極提出避免民眾中暑的對策。東京都從本月30日起實施針對高齡者等買冷氣機補助金由9000日圓至7萬日圓，提高至一律8萬日圓（約新台幣1萬7000元）的措施。

東京都江戶川區今年夏天起針對家有75歲以上高齡者的家庭補助5000日圓，用於支付冷氣機電費。福岡縣太宰府市本年度起針對家有65歲以上者的家庭在購買冷氣機時最多補助3萬日圓。

冷氣 日本 中暑 東京 高溫 氣溫 死亡 省電 高齡者

延伸閱讀

印度總理莫迪訪日讚兩國貿易 指8成日企盼在印度擴展版圖

美軍將在日本部署泰風飛彈 中國外交部：堅決反對

日韓旅遊哪個好？她力挺南韓掀戰火 網一面倒選日本：差太多

莫迪2年首訪日本！聯手簽新約 瞄準半導體與中國角力

相關新聞

資深空姐揭旅行3大衛生禁忌 行李箱「1舉動」不可原諒

許多民眾喜歡在夏季出國旅遊，不少人為了方便，常忽略衛生細節。根據「每日郵報」報導，擁有6年資歷的空服員雪兒達拉斯（Cher Dallas），常在社群分享她的旅遊小技巧。近日，她在TikTok上提醒，旅途中有三件事千萬別做，否則「噁心到無法原諒」。

瓶裝水別放車內！ 高溫讓塑膠微粒「大量釋出」恐致癌、不孕

許多人習慣將寶特瓶水長時間放在車內，但醫學研究警告，這個習慣可能悄悄危害健康。最新調查指出，市售高達八成瓶裝水檢測出含有塑膠微粒，與癌症、不孕、兒童發育遲緩及糖尿病等疾病相關；而在高溫環境下，塑膠瓶釋放毒素的速度更會加快，風險不容小覷。

紙本掰掰！歐洲最大廉航重大變動 11月起將全面採用數位登機

不少人出國仍習慣使用紙本登機證，不僅能增加安全感，事後還可留作紀念。不過，歐洲廉航Ryanair宣布，自今年11月3日起將全面取消紙本登機證，所有旅客必須透過「myRyanair」App的數位登機證登機。

日本東京今夏逾百人中暑死亡 7成死於屋內無冷氣機

東京都監察醫務院表示，今年6月到本月27日，東京23區因中暑死亡的人數多達101人。其中7成死於屋內無冷氣機

「當代最偉大天才之一」俄作曲家希契德倫辭世 享耆壽92歲

莫斯科大劇院今天表示，俄羅斯作曲家希契德倫辭世，享耆壽92歲。他的作品包括知名的芭蕾舞劇「安娜．卡列尼娜」（Anna Ka...

越南9月2日國慶！當局拍板普發現金每人120元 居民：我以為是玩笑

越南政府表示，將普發現金每位公民10萬越南盾（約新台幣120元），慶祝越南社會主義共和國9月2日國慶。這筆款項可能耗資多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。