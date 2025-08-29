日本東京今夏逾百人中暑死亡 7成死於屋內無冷氣機
東京都監察醫務院表示，今年6月到本月27日，東京23區因中暑死亡的人數多達101人。其中7成死於屋內無冷氣機。
日本TBS電視台報導，東京23區的居民今年夏天因中暑死亡者有101人，其中8成多是高齡者。70多歲者有42人、80多歲者32人、90歲以上者11人。
東京都監察醫務院表示，死於室內者有96人。其中，死於屋內沒安裝冷氣設施有11人，房內有冷氣機但未使用者有66人，合計占約7成以上。
日本讀賣新聞報導，日本總務省消防廳表示，5月起至8月24日為止，日本全國因中暑送醫的人數多達8萬4521人，創新高紀錄。
日本氣象廳表示，預測9月太平洋高氣壓將籠罩日本列島，氣溫比往年高的日子可能較多。去年9月日本全國因中暑送醫者首度突破1萬人，呼籲民眾要做好預防中暑對策。
冷氣機大廠「大金」（Daikin）公司建議民眾使用冷氣空調的方法指出，白天如果出門約30分鐘的話，最好冷氣機電源持續開著，這樣比較省電。風量設定在「自動」會比設定在「弱」，可以更省電費。
日本有些地方自治體（都道府縣市町村）積極提出避免民眾中暑的對策。東京都從本月30日起實施針對高齡者等買冷氣機補助金由9000日圓至7萬日圓，提高至一律8萬日圓（約新台幣1萬7000元）的措施。
東京都江戶川區今年夏天起針對家有75歲以上高齡者的家庭補助5000日圓，用於支付冷氣機電費。福岡縣太宰府市本年度起針對家有65歲以上者的家庭在購買冷氣機時最多補助3萬日圓。
