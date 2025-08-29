快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

「當代最偉大天才之一」俄作曲家希契德倫辭世 享耆壽92歲

中央社／ 莫斯科29日綜合外電報導
莫斯科大劇院今天表示，俄羅斯作曲家希契德倫（左）辭世，享耆壽92歲。 路透社
莫斯科大劇院今天表示，俄羅斯作曲家希契德倫（左）辭世，享耆壽92歲。 路透社

莫斯科大劇院今天表示，俄羅斯作曲家希契德倫辭世，享耆壽92歲。他的作品包括知名的芭蕾舞劇「安娜．卡列尼娜」（Anna Karenina）及「卡門組曲」（CarmenSuite）」。

法新社報導，莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）在聲明中，讚揚希契德倫（Rodion Shchedrin）是「當代最偉大的天才之一」，其「歌劇、芭蕾舞劇及交響樂作品在世界各大舞台上演出」。希契德倫是已故俄羅斯芭蕾女傑瑪雅普麗瑟斯卡雅（Maya Plisetskaya）的夫婿。

希契德倫1932年12月16日出生於莫斯科，1967年因創作芭蕾舞劇「卡門組曲」（Carmen Suite）而在西方聲名鵲起。這個作品由瑪雅普麗瑟斯卡雅在莫斯科大劇院主演，兩人因而成為蘇聯時期文化界名人夫妻檔。

瑪雅普麗瑟斯卡雅以令人著迷的演出贏得莫斯科大劇院「絕對首席芭蕾女伶」（prima ballerina assoluta）頭銜。她於2015年辭世，享壽89歲。

希契德倫取材自俄羅斯文學及童話，創作出芭蕾舞劇「駝背小馬」（The Little HumpbackedHorse）、「海鷗」（The Seagull）與歌劇「蘿莉塔」（Lolita）。

莫斯科大劇院表示，希契德倫一生共創作80餘部作品，包括交響樂及協奏曲，留下「無價的藝術資產，縈繞在觀眾心中」。

莫斯科 俄羅斯

延伸閱讀

繼「勸世三姊妹」後再度引爆！躍演劇團經典作「釧兒」十週年旗艦劇院版正式啟售

無視川普關稅施壓！印度9月傳「增加」進口俄石油 每日15萬至30萬桶

俄國不接受歐洲部隊駐烏維和 反對太快進行「普澤會」

磋商烏克蘭和平 知情人士曝美俄兼談多項能源合作提案

相關新聞

資深空姐揭旅行3大衛生禁忌 行李箱「1舉動」不可原諒

許多民眾喜歡在夏季出國旅遊，不少人為了方便，常忽略衛生細節。根據「每日郵報」報導，擁有6年資歷的空服員雪兒達拉斯（Cher Dallas），常在社群分享她的旅遊小技巧。近日，她在TikTok上提醒，旅途中有三件事千萬別做，否則「噁心到無法原諒」。

瓶裝水別放車內！ 高溫讓塑膠微粒「大量釋出」恐致癌、不孕

許多人習慣將寶特瓶水長時間放在車內，但醫學研究警告，這個習慣可能悄悄危害健康。最新調查指出，市售高達八成瓶裝水檢測出含有塑膠微粒，與癌症、不孕、兒童發育遲緩及糖尿病等疾病相關；而在高溫環境下，塑膠瓶釋放毒素的速度更會加快，風險不容小覷。

紙本掰掰！歐洲最大廉航重大變動 11月起將全面採用數位登機

不少人出國仍習慣使用紙本登機證，不僅能增加安全感，事後還可留作紀念。不過，歐洲廉航Ryanair宣布，自今年11月3日起將全面取消紙本登機證，所有旅客必須透過「myRyanair」App的數位登機證登機。

日本東京今夏逾百人中暑死亡 7成死於屋內無冷氣機

東京都監察醫務院表示，今年6月到本月27日，東京23區因中暑死亡的人數多達101人。其中7成死於屋內無冷氣機

「當代最偉大天才之一」俄作曲家希契德倫辭世 享耆壽92歲

莫斯科大劇院今天表示，俄羅斯作曲家希契德倫辭世，享耆壽92歲。他的作品包括知名的芭蕾舞劇「安娜．卡列尼娜」（Anna Ka...

越南9月2日國慶！當局拍板普發現金每人120元 居民：我以為是玩笑

越南政府表示，將普發現金每位公民10萬越南盾（約新台幣120元），慶祝越南社會主義共和國9月2日國慶。這筆款項可能耗資多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。