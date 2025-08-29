立陶宛徵兵宣傳奏效 青年自願服役比2023年增5成

快訊

中央社／ 維爾紐斯29日專電

立陶宛軍方表示，今年自願申請服兵役的青年人數大幅增加，至8月中已收到將近3000份，超過2024全年的總量，與2023年相比，成長50%，顯示年輕族群的參軍意願持續升高。

面對地緣政治情勢的變化，立陶宛自2015年恢復義務役，每年約有3500至4000名18至23歲的男性青年被徵召，服役期為9個月。

除了被動接受徵召，18至38歲的男女公民也可主動提出申請，以自願方式服役。選擇自願入伍者不僅可挑選最適合的時間與地點，還能領取比一般義務役多達30%的補助金。

根據官方數據，2025年國防部編制超過2萬5000名符合資格的徵召名單，近4000人入伍，其中絕大多數是自願選擇服兵役的青年。立陶宛國家審計局的資料顯示，2024徵兵達成率為102%，顯示人數已超過需求。

立陶宛軍方新聞稿指出，申請自願服役的人數增加與2023年起推動的新招募策略有關，軍方透過與學校合作、公開資訊宣導，以及與青年積極對話，大幅提升了高中生對服兵役的認識，目前約有9成高中生能獲得相關資訊。

立陶宛軍方徵兵與招募主任巴爾丘納斯（ArūnasBalčiūnas）說：「鼓勵青年選擇服役是一場持續的對話與合作，涉及教師、職涯顧問、立陶宛步槍兵聯盟以及軍人社群。我們看到這樣的努力帶來了非常好的成果。」

立陶宛位於北大西洋公約組織東翼，面臨俄羅斯軍事壓力。自俄烏戰爭爆發後，立陶宛加速推動軍隊擴編與現代化，包括調高國防支出、組建新陸軍師及添購重型裝備。

立陶宛國會去年通過徵兵制度改革，新制度包括將17歲青年列入徵召名單提前準備，徵兵年齡改為18至22歲。服役期限自明年起還有3、6或9個月可選擇，藉此增加彈性並吸引更多青年自願參與軍事服務。

立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）先前表示，政府目標是在2028年前，將職業軍人數從1萬2500人提升至1萬6000人，軍隊總人數則將由2萬2000人增至3萬人，以因應區域安全威脅。

