紙本掰掰！歐洲最大廉航重大變動 11月起將全面採用數位登機

不少人出國仍習慣使用紙本登機證，不僅能增加安全感，事後還可留作紀念。不過，歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）宣布，自今年11月3日起將全面取消紙本登機證，所有旅客必須透過「myRyanair」App的數位登機證登機。

根據「每日郵報」報導，瑞安航空執行長奧利里（Michael O’Leary）受訪時透露，目前已有近九成旅客習慣用手機登機，「幾乎所有人都有智慧型手機，我們希望把大家全面移到數位化。」新措施預估每年可節省300公噸紙張，旅客也能在App內統一管理票證，並即時接收航班通知。

他強調，若手機遺失或沒電，只要事先完成線上報到，仍可在機場免費補發紙本登機證；但部分航點如摩洛哥因當地規定，仍需紙本登機證。

除了登機證改制，瑞安航空也準備加碼查緝違規行李的獎金。地勤人員每攔下一件超規行李，目前可獲1.5歐元（約新台幣53元），11月起將提高至2.5歐元(約新台幣89元)。奧利里強調：「我們絕不會為此道歉，必須嚴格執行，避免有人鑽漏洞。」

根據規定，最低票價僅包含一件可放在座椅下的小包，若在登機門被查獲超規，旅客須支付最高75英鎊（約新台幣3090元）的托運費用，得不償失。

愛爾蘭的瑞安航空是歐洲規模最大的廉航，2010年運載了6530萬名乘客，贏過第二名英國易捷航空（easyJet）的4610萬客運量。