瓶裝水別放車內！ 高溫讓塑膠微粒「大量釋出」恐致癌、不孕

許多人習慣將寶特瓶水長時間放在車內，但醫學研究警告，這個習慣可能悄悄危害健康。最新調查指出，市售高達八成瓶裝水檢測出含有塑膠微粒，與癌症、不孕、兒童發育遲緩及糖尿病等疾病相關；而在高溫環境下，塑膠瓶釋放毒素的速度更會加快，風險不容小覷。

據「每日郵報」報導，南京大學研究發現，將PET材質的塑膠瓶暴露在攝氏70度環境下4週後，水中檢出有毒重金屬「銻」及雙酚A（BPA）。銻可能引起頭痛、噁心與腹痛，長期暴露甚至導致肺部發炎與胃潰瘍；BPA則被認為與癌症、不孕、自閉症等疾病有關。

美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，在攝氏26.7度氣溫下，車內溫度20分鐘即可飆升至43度，1小時後更可能達50度。加拿大麥吉爾大學研究也指出，僅攝氏37度就足以讓塑膠材質釋放出微米與奈米級塑膠微粒，而冷藏環境（約4度）幾乎不會釋放。

哥倫比亞大學針對美國市售三款知名瓶裝水檢測發現，每公升平均含有24萬顆塑膠微粒，遠高於自來水的每公升約5.5顆。這些體積極小的奈米塑膠容易滲入細胞甚至腦部，潛藏毒性風險。

這些微塑膠往往含有塑化劑，會干擾人體荷爾蒙，可能導致發育、生殖、免疫及腦部問題。美國研究估計，每年約有10萬人因塑化劑暴露而早逝。伊朗學者也在大腸直腸癌組織樣本中發現普遍存在微塑膠，且含量顯著高於正常組織。

倫敦 Deep Science Ventures 研究人員更警告，塑膠毒素已廣泛入侵環境與人體，若不果斷行動，將對健康與地球生態造成不可逆轉的傷害，特別是對生育力的衝擊，應引起決策者高度關注。