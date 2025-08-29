越南9月2日國慶！當局拍板普發現金每人120元 居民：我以為是玩笑

越南政府表示，將普發現金每位公民10萬越南盾（約新台幣120元），慶祝越南社會主義共和國9月2日國慶。這筆款項可能耗資多達3億8000萬美元，預計國慶日登場前完成發放。

路透社報導，河內當局昨天發布聲明說，這項空前的舉措「持續體現黨和國家對全體人民的深切關懷」。

根據聲明，這筆錢可選擇轉帳至個人銀行帳戶或領取現金，越南中央銀行和財政部已接獲指示，於9月2日國慶日登場前完成發放作業。

一名河內居民表示：「政府此舉令我大吃一驚，起初我以為那只是玩笑話。我會用來買咖啡…可以買3杯。」

越南政府資料顯示，去年越南勞工月薪平均上漲8.6%，來到770萬越南盾。

越南將於9月2日慶祝80週年獨立紀念日，首都河內（Hanoi）正準備於下週舉行數十年來最大陣仗的國慶閱兵。

越南官媒報導，國慶日當天，河內與商業中心胡志明市（Ho Chi Minh City）的大眾運輸工具也將開放民眾免費搭乘。