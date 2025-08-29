快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

聽新聞
0:00 / 0:00

資深空姐揭旅行3大衛生禁忌 行李箱「1舉動」不可原諒

聯合新聞網／ 綜合報導
出國常會有人把行李箱放在不同地方打包。示意圖／ingimage
出國常會有人把行李箱放在不同地方打包。示意圖／ingimage

許多民眾喜歡在夏季出國旅遊，不少人為了方便，常忽略衛生細節。根據「每日郵報」報導，擁有6年資歷的空服員雪兒達拉斯（Cher Dallas），常在社群分享她的旅遊小技巧。近日，她在TikTok上提醒，旅途中有三件事千萬別做，否則「噁心到無法原諒」。

第一忌：行李箱放床上

她直言，行李箱輪子一路滾過機場、廁所地板，甚至放進過「超髒」的機艙行李櫃，裡頭還曾發生過母乳外漏，「想到就夠噁心了」。因此，打包或打開行李箱時，絕對不能放在床上。

第二忌：鞋子、衣服帶進房間

雪兒回家第一件事就是脫鞋，尤其是曾被嘔吐過的工作鞋，「絕不可能踩進房間地毯」。同樣的，她也不會穿著搭機的衣服上床睡覺，「想到還有人直接穿飛機衣服倒頭大睡，我的天啊！」

第三忌：頂著髒頭髮上機

她解釋，飛行過程中頭皮會同時變油又乾，讓頭髮看起來又油又髒，「進洗手間看到自己油膩膩的樣子真的受不了」。因此她搭機前一定會洗頭，或乾脆綁成貼頭皮造型。

影片曝光後引來熱議，不少網友直呼「長知識了」，立刻改掉把行李箱放床上的習慣，也有人補充提醒「別忘了還有床蝨。」雪兒隨即附和：「我的天啊，那真的很可怕！」

@cherdallas

There's no reason to EVER do this with your suitcase I'm sorry it's so unforgivable to me #flightattendant #flightattendantlife #flightattendants

♬ Kanye West - C10

飛機 搭飛機 行李箱 出國旅遊

延伸閱讀

緝毒犬抓包行李箱藏違禁品！打開來全場尷尬到笑：公務員上班不專心

見習網美小吳巴黎行李失蹤！怒飆粗口：XXX法國航空你夠了

專挑「這1款」下手？2男機場疑故意拿錯行李箱 港女怒揭背後目的

直接丟可以嗎？他好奇行李箱如何丟棄 環保局解答：依尺寸決定

相關新聞

資深空姐揭旅行3大衛生禁忌 行李箱「1舉動」不可原諒

許多民眾喜歡在夏季出國旅遊，不少人為了方便，常忽略衛生細節。根據「每日郵報」報導，擁有6年資歷的空服員雪兒達拉斯（Cher Dallas），常在社群分享她的旅遊小技巧。近日，她在TikTok上提醒，旅途中有三件事千萬別做，否則「噁心到無法原諒」。

越南9月2日國慶！當局拍板普發現金每人120元 居民：我以為是玩笑

越南政府表示，將普發現金每位公民10萬越南盾（約新台幣120元），慶祝越南社會主義共和國9月2日國慶。這筆款項可能耗資多...

全球梵谷藏品最多…梵谷博物館提告荷蘭政府 補助不夠恐關門

位於荷蘭阿姆斯特丹的「梵谷博物館」27日提出警告，若政府沒挹注更多資金，博物館將面臨關門，並說耗資1.04億歐元（約1....

留學歐洲能打工 英國國際生最多 這3個國家時薪最高

出國留學該選哪個國家？許多學生最在意的因素之一，就是在學期間能否合法打工；從這個角度來看，歐洲的吸引力相當突出。

世界圍棋賽 新州17歲華青漆聖頤成美國史上首位冠軍

第40屆世界青少年圍棋錦標賽8月27日在馬來西亞落下帷幕，來自美國新澤西州的17歲棋手漆聖頤(Alexander Qi，...

「不吃蔬菜」5歲女童便秘！每日3次肚痛持續2周 …X光片畫面超驚人

便秘令人痛不欲生，甚至要入醫接受治療。馬來西亞吉隆坡1名5歲女童不喜歡吃蔬菜而導致嚴重便秘，哭訴「大便很硬」、「肚子很痛」，每天最少3次腹痛，情況持續2周。家人大驚下帶女童前往醫院求診，驚揭女童腹部堆積大量宿便，壓迫到肺部位置，醫生需進行3天治療，終令到女童成功排出數公斤糞便，但她仍然抗拒吃菜，家人唯有安排女兒飲用兒童纖維，協助腸胃蠕動和排便順暢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。