獅子、酒杯與小提琴 布拉格古老門牌符號揭祕

中央社／ 布拉格29日專電

走在布拉格小城區蜿蜒的街道上，遊客經常注意到數十棟建築上裝飾各種門牌符號，例如獅子、金酒杯、小提琴與太陽等。這約70個符號乘載著數百年的歷史，曾是幫助16世紀的郵差與民眾尋找地址的重要依據。

根據研究，這些門牌符號往往反映屋主的姓名、職業、行會與人生志向等。當時人們用門牌符號稱呼房屋，例如「三把小提琴之家」、「金酒杯之家」、「兩個太陽之家」或「綠螯蝦之家」。

在18世紀奧地利女皇特蕾莎（Maria Theresa）引進門牌編號制度之前，小城區的這些門牌符號具有實際用途，幫助早在16世紀就已經運作的郵政服務與民眾找到正確地址。

布拉格市旅遊局歷史顧問諾瓦科娃（JaroslavaNováková）是研究門牌符號的專家。諾瓦科娃說，過去布拉格的門牌符號比今天所見多很多。如今所見的符號多半是1541年毀滅性大火之後才出現的，當時的大火摧毀了大部分的小城區。

諾瓦科娃說，當時人們選擇門牌符號，靈感來源包含自己的姓氏、職業或展示社會地位。例如獅子或熊是為了展現權勢，另一些則顯示職業或興趣，例如「三把小提琴之家」。

諾瓦科娃說，「三把小提琴之家」的屋主埃德林格（Thomas Edlinger）具有製作魯特琴與小提琴精湛技藝。不過此精美門牌符號透露更多訊息，這棟房子曾是好幾代製琴師的家。

諾瓦科娃解釋，埃德林格訓練了他的兒子，而他自己則是從另一位過世的製琴師手中接管工作坊。這也是其中一把小提琴反向擺放、背對觀者的原因。這個門牌符號很迷人。

沿街道往上走，還能看到更多有趣的符號，例如「白色甜菜之家」、「綠螯蝦之家」與「紅獅之家」。

諾瓦科娃表示，每棟房子背後都有與名人相關的故事。例如「紅獅之家」曾是著名巴洛克畫家布蘭德爾（Petr Brandl）母親的住所。而深受喜愛的捷克演員凱末（Josef Kemr）曾住在「白色甜菜之家」。

有些門牌符號是為了祈求好運或保護住戶安全，例如「金馬蹄之家」。諾瓦科娃介紹，這個馬蹄非常小，很容易錯過。此符號描繪聖瓦茨拉夫（St.Wenceslas）騎白馬，而他的白馬正穿著漂亮的小型金馬蹄。當時布拉格有許多類似的門牌符號，人們喜歡用金馬蹄作為保護與幸運的象徵。

隨著門牌號碼的引入，這些符號失去導航的功能，僅作為裝飾與迷人的歷史遺跡，激發人們的想像力。如今當地居民很少注意它們，但遊客經常停下腳步拍照，並試圖猜測它們的寓意。

門牌 小提琴

