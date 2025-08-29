「不吃蔬菜」5歲女童便秘！每日3次肚痛持續2周 …X光片畫面超驚人

便秘令人痛不欲生，甚至要入醫接受治療。馬來西亞吉隆坡1名5歲女童不喜歡吃蔬菜而導致嚴重便秘，哭訴「大便很硬」、「肚子很痛」，每天最少3次腹痛，情況持續2周。家人大驚下帶女童前往醫院求診，驚揭女童腹部堆積大量宿便，壓迫到肺部位置，醫生需進行3天治療，終令到女童成功排出數公斤糞便，但她仍然抗拒吃菜，家人唯有安排女兒飲用兒童纖維，協助腸胃蠕動和排便順暢。

女童不喜歡食菜 突然肚痛痛足2周

馬來西亞媒體於今年3月報導，當事媽媽在社交媒體分享經歷，指其5歲女兒是「肉食主義者」，而且愛吃飯麵和水果，但偏偏不喜歡吃菜，家人最初以為水果都可以取代蔬菜營養，但忽略女童飲食纖維攝取不足問題。

女童5歲生日隔天開始經常表示肚痛，家人以為是吃到不新鮮的鮭魚，所以腹痛，大家不以為意帶她求醫，醫生經診斷認為可能是腸胃炎，女童回家服藥，症狀一度得到舒緩，但3天後女童再次呼痛，同時哭訴排便困難，形容「大便很硬」、「肚子很痛」。

之後女童腹痛次數增加至每天3至4次，痛到蜷縮嚎哭，情況持續2周，家長開始覺得情況有異，緊急將她送院求醫。

宿便量驚人 排出數公斤糞便

醫生轉介照X光檢查，顯示女童腸道宿便量非常驚人，竟然從「腹部一直到肺部」位置，因而形成反覆腹痛。幸好經過3天軟便治療後，女童成功排出數公斤糞便，但事後仍然對蔬菜「敬而遠之」。母親只能按照醫生建議，讓女兒飲用兒童纖維，以便腸胃蠕動和排便順暢，同時每日監察女兒排便情況，她提醒其他家長，綠色蔬菜對腸道健康非常重要，父母要保持兒童飲食均衡，並時刻留意其排便情況。

媽媽原本上傳女兒X光片，顯示女兒當時腹部堆積宿便，壓迫到肺部位置，相關影像令網友感到震撼，紛紛表示應設法讓兒童有均衡飲食，否則後果很嚴重，而有關貼文事後懷疑被刪除。

