塞納河游泳受歡迎延長至9月 明年能否續辦看巴黎誰執政

中央社／ 巴黎28日專電
巴黎市長伊達戈宣布，為慶祝今夏近10萬人在塞納河中享受游泳樂趣，將延長開放至9月中。法新社

巴黎市長伊達戈於27日宣布，為慶祝今夏近10萬人在塞納河中享受游泳樂趣，將延長開放至9月中。作為首位讓塞納河開放游泳的市長，伊達戈將於明年卸任，塞納河游泳計畫能否延續，端看下屆市府團隊的變化。

塞納河原訂開放游泳時段為7月5日至8月31日，因廣受民眾歡迎，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）宣布將3個特定游泳河段中的「格勒內碼頭」（Grenelle）延長至9月7日。該河段位於巴黎鐵塔旁，景色宜人，游泳者有一半為外國旅客。

位在法國國家圖書館（BNF）旁的「伯西河道」（Bercy）則延長至9月14日，並另追加9月20日、21日兩天，適逢一年一度的法國「歐洲古蹟日」。該河段擁有最大面積泳池，是親子家庭的熱門選擇。

塞納河的3個特定游泳河段，僅「瑪麗支流」（Bras-Marie）因航運需求不再延長。該河段位於巴黎市中心，鄰近巴黎聖母院，開放時間最短，游泳者以巴黎在地人與喜愛長泳者為主。

根據巴黎人報（Le Parisien）統計，塞納河在7月遭遇暴雨，為保障水質安全，3個河段幾乎每隔一天就需暫時關閉。即使僅開放17天，仍吸引3萬人下水。進入8月後，因熱浪不斷，讓泳池出現大排長龍的景象，整體參與人數上達10萬人。

為讓塞納河適合游泳，法國政府與巴黎市政府自2016年啟動的「游泳計畫」（Plan Baignade），投入約投資14億歐元（約台幣494億元）整治水質。此次延長開放，也需額外增加約33萬歐元（約台幣1000萬元）活動支出。

由社會黨（PS）執政的巴黎市府團隊，在過去幾年推動塞納河游泳計畫時，持續引發右派政黨批評。

負責塞納河與體育事務的副市長赫巴東（PierreRabadan）向巴黎人報表示：今年在塞納河泳池所設置的設施，將於活動結束後拆卸保存，待明年重新安裝，預計未來成本將下降。

赫巴東強調：「即使未來的新市府政黨輪替，我認為三個河段仍會繼續開放。這就像當初的巴黎奧運，在剛開始不被看好，卻在最後獲得成功，如今大家都引以為傲。」

法國內政部27日宣布，下一屆巴黎市長選舉將於2026年3月15日和22日舉行，進行兩輪投票。自2014年上任至今的巴黎市長伊達戈即將卸任，她曾在2024年巴黎奧運前夕親自跳入塞納河，為證明其水質能舉辦鐵人3項和馬拉松游泳賽事。

