德國之聲評論／川普對陸留學生「敞開大門」 專家：他不懂美國大學也不懂陸生

如果說中國留學生的問題在於「愛黨愛國」的話，那麼川普讓他們愛得更深了。川普第二任期開始不久，就拿中國留學生當靶子，以國安理由收緊審查和簽證，讓很多中國留學生感到恐慌。本周一，川普在對媒體談到美中關係表示，美國將允許60萬名中國學生進入美國大學學習，中國留學生「非常重要」，如果沒有他們，美國大學系統將「很快崩潰」（go to hell very quickly）。

川普讓中國留學生更加「愛黨愛國」

顯然，很多中國留學生會認為：是習近平和中共的強硬，「打得川普滿地找牙」，不得不「自己打自己的嘴巴」，「把吐出的口水又舔回去」。正如中共宣傳機器一再灌輸的那樣：祖國強大了，就沒有人敢欺負我們了。

就川普發動的關稅戰而言，這在很大程度上也是事實：身為美國總統，他在完全不了解彼此籌碼的情況下，就虛張聲勢，胡亂出牌；習近平反倒顯得不慌不忙，沉著迎戰，痛擊其要害。川普不得不收回成命，甚至巴結討好，Tiktok不禁了，芯片也放行了，現在中國留學生也「很重要」，成了美國高校的救命稻草了。

更重要的是，習近平和普亭都明白，中國留學生也明白，川普對他們作為獨裁者「羨慕嫉妒恨」，也正在當他們的學生，在美國搞「國進民退」。在這方面，不僅中國留學生對他很重要，中國的整個專制體制對他都很重要。

到底什麼東西對美國大學很重要？

川普說，沒有他們中國留學生，美國大學系統將「很快崩潰」。這說明他完全不了解美國大學，也不了解中國留學生。

美國大學之所以能吸引中國留學生，並不是因為川普炫耀的他和習近平是「好朋友」。事實上，習近平真正的好朋友是普京和金正恩，但是很少有中國人想去俄羅斯和朝鮮留學。

美國諸多大學在成為世界頂尖大學的歷程中，中國留學生鳳毛麟角。19世紀中葉，美國學者赴德國學習，引進了洪堡大學模式，成為一個重要的轉折點。這種模式強調學術自由、教學和科研並重，確立了現代大學的基本形態。20世紀兩次世界大戰，讓歐洲的大量人才流向美國大學，而美國政府也在尊重學術自由的前提下大力資助各種科研，吸引了全球各地的傑出人才，讓美國高校成為學術堡壘和前沿。

在冷戰期間，美國的學術自由，成為對抗黨國體制蘇聯的重要力量。

正是在這種情況下，美國大學才成為求知若渴的中國留學生的負笈之所，也成為中共盜竊科研成果的目標。

川普政府正在做的事情，是通過行政命令和部門行動，將聯邦資助與大學的政治順從掛鉤，侵蝕高校的自治和學術自由。

長此以往，中國留學生對美國大學再重要，他們也不會來了。60萬中國留學生和他們支付的昂貴費用，對朝鮮更重要，他們怎麼就不去呢？

長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。

