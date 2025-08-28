吸引顧客回流？日本SUKIYA時隔11年降價 9月4日起牛丼便宜30日圓

日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）今天宣布，將從9月4日起調降多項餐點的售價，這是SUKIYA時隔11年首次降價。SUKIYA今年多次被爆出餐點混入異物，導致來店人數下滑，外界認為業者是希望以降價手段吸引顧客回流。

日本放送協會（NHK）報導，根據公告，SUKIYA從9月4日起將有多項餐點降價，降幅在10日圓（約新台幣2元）至40日圓（8元）之間。

其中，招牌餐點牛丼的含稅價格，並盛（普通）將從480日圓降至450日圓、大盛（大碗）從680日圓降至650日圓，各調降30日圓。這是自2014年來，SUKIYA時隔11年宣布降價。

公司表示，在物價持續上漲、實質薪資持續下滑的情況下，希望能以更優惠的價格提供商品，藉此帶動顧客回流。

SUKIYA今年1月曾爆出味噌湯裡有老鼠，3月又有顧客稱外帶餐點出現蟑螂，引發衛生疑慮。SUKIYA為此全日本約1970間店舖歇業5天，整頓衛生。然而，顧客一旦流失，很難回流，SUKIYA之後的來店人數持續低於去年同期，如何挽回顧客成為當前最重大課題。