56歲槍手殺害2警逃入叢林 澳洲警方：落網前絕不罷休

中央社／ 雪梨28日綜合外電報導
澳洲維多利亞州波普卡，警方正在追捕一名逃犯。歐新社
澳洲維多利亞州波普卡，警方正在追捕一名逃犯。歐新社

澳洲警方今天表示，在一名兩天前涉嫌槍殺兩名警員後逃入叢林的56歲槍手落網前，警方絕不罷休。

當時案發現場位於維多利亞州東北部小鎮波朋卡（Porepunkah）一處鄉村房舍，警方在犯罪現場周遭已圍起警戒線，包括這棟房屋和1輛巴士。

法新社報導，警方表示正在與涉案男子的伴侶交涉，同時搜索波朋卡附近地形崎嶇的森林地帶。

警方確認犯嫌名為弗利曼（Dezi Freeman）。當地時間8月26日10名員警抵達弗利曼住所時遭對方開槍，造成2名員警殉職、1人受傷，犯嫌徒步逃離現場。

當地媒體形容弗利曼是激進的陰謀論者。警方指他持有火力強大武器、具備叢林求生技能，還對整個區域瞭如指掌。

維多利亞州警察局負責區域行動的副局長巴瑞特（Russell Barrett）說：「在我們抓到他之前絕不罷休。」

巴瑞特還說，警方已連繫到涉案弗利曼的伴侶並搜查多處住宅，認為他仍藏匿在附近一帶。

但巴瑞特在記者會中強調，他們尚未接獲任何經過確認的目擊報告，並警告不論是誰窩藏犯嫌，都將面臨刑事訴究。

警方表示，他們正小心翼翼進入樹林搜索，並警告民眾切勿前往事發地點周遭的高山區域滑雪。

伴侶 澳洲 警察 殉職

