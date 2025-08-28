到歐洲留學可以打工！工時上限、時薪高低一次看 這國國際學生最多

出國留學該選哪個國家？許多學生最在意的因素之一，就是在學期間能否合法打工。從這個角度來看，歐洲的吸引力相當突出。

Euronews報導，在歐洲30個主要留學目的地中，只要正式註冊於高等教育機構，多數情況都允許合法打工。

有14國完全毋需申請工作許可，如英國、法國、愛爾蘭、瑞典、芬蘭、葡萄牙、保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利、波蘭、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。

奧地利、義大利和丹麥，規定非歐盟學生必須先辦工作許可。另有八個國家，西班牙、荷蘭、挪威、盧森堡、冰島、塞普勒斯，則對所有國際學生一視同仁，一律要有工作許可才能打工。

工時與時薪

多數國家規定學生每周最多工作20小時，盧森堡和荷蘭較嚴格，上限是15小時和16小時。不過，大部分國家都允許假期時可增加工時，甚至全職工作，。

各國時薪差距明顯。後段班包括保加利亞（3歐元）、匈牙利（4.19歐元）、愛沙尼亞（4.30歐元）、拉脫維亞（4.47歐元）、斯洛伐克（4.69歐元）。前段班以盧森堡（18歐元）和冰島（17-19歐元）領先，而挪威（16.86歐元）、丹麥（14.74歐元）、荷蘭（14.40歐元）、英國（14.09歐元）也都有14歐元以上。

依工時與平均時薪估算，英國、德國與西班牙留學生，每月收入達約1,000歐元；法國可達900歐元，義大利則落在600至750歐元間。

留學諮詢平台StudiesIn聯合創辦人兼執行長Tom Miessen指出，生活費與學費往往是留學生的首要考量，但畢業後友善的移民政策也很關鍵，這有助於學生無縫接軌職場。

國際學生比

根據歐盟統計局數據，2023年歐盟平均有8.4%的高等教育學生來自海外。盧森堡以52.3%的國際學生比率遙遙領先，其次為馬爾他（29.6%）與塞普勒斯（22.3%）。比率最低的則是希臘（3%），克羅埃西亞（3.7%）與西班牙（4.3%）。

如果以人數計，英國國際學生最多。2023/24學年共73萬2,285人，占總數的23%。歐陸國家以德國逾42萬人居首，依次為法國（27.6萬）、義大利（10.6萬）與西班牙（10.2萬）。