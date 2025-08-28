快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

到歐洲留學可以打工！工時上限、時薪高低一次看 這國國際學生最多

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
到歐洲國家留學，只要正式註冊高等教育機構，完全可以合法打工。示意圖。路透
到歐洲國家留學，只要正式註冊高等教育機構，完全可以合法打工。示意圖。路透

出國留學該選哪個國家？許多學生最在意的因素之一，就是在學期間能否合法打工。從這個角度來看，歐洲的吸引力相當突出。

Euronews報導，在歐洲30個主要留學目的地中，只要正式註冊於高等教育機構，多數情況都允許合法打工。

有14國完全毋需申請工作許可，如英國、法國、愛爾蘭、瑞典、芬蘭、葡萄牙、保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利、波蘭、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。

奧地利、義大利和丹麥，規定非歐盟學生必須先辦工作許可。另有八個國家，西班牙、荷蘭、挪威、盧森堡、冰島、塞普勒斯，則對所有國際學生一視同仁，一律要有工作許可才能打工。

工時時薪

多數國家規定學生每周最多工作20小時，盧森堡和荷蘭較嚴格，上限是15小時和16小時。不過，大部分國家都允許假期時可增加工時，甚至全職工作，。

各國時薪差距明顯。後段班包括保加利亞（3歐元）、匈牙利（4.19歐元）、愛沙尼亞（4.30歐元）、拉脫維亞（4.47歐元）、斯洛伐克（4.69歐元）。前段班以盧森堡（18歐元）和冰島（17-19歐元）領先，而挪威（16.86歐元）、丹麥（14.74歐元）、荷蘭（14.40歐元）、英國（14.09歐元）也都有14歐元以上。

依工時與平均時薪估算，英國、德國與西班牙留學生，每月收入達約1,000歐元；法國可達900歐元，義大利則落在600至750歐元間。

留學諮詢平台StudiesIn聯合創辦人兼執行長Tom Miessen指出，生活費與學費往往是留學生的首要考量，但畢業後友善的移民政策也很關鍵，這有助於學生無縫接軌職場。

國際學生比

根據歐盟統計局數據，2023年歐盟平均有8.4%的高等教育學生來自海外。盧森堡以52.3%的國際學生比率遙遙領先，其次為馬爾他（29.6%）與塞普勒斯（22.3%）。比率最低的則是希臘（3%），克羅埃西亞（3.7%）與西班牙（4.3%）。

如果以人數計，英國國際學生最多。2023/24學年共73萬2,285人，占總數的23%。歐陸國家以德國逾42萬人居首，依次為法國（27.6萬）、義大利（10.6萬）與西班牙（10.2萬）。

時薪 工時 打工 歐盟 國際學生

延伸閱讀

主治醫師上下班需打卡惹議 專家：推動加班費免稅有助醫院留人

獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

態度轉彎？ 川普：我跟習近平說過 很榮幸中國學生留學美國

川普政府不友善 今秋國際學生預估減少4成

相關新聞

到歐洲留學可以打工！工時上限、時薪高低一次看 這國國際學生最多

出國留學該選哪個國家？許多學生最在意的因素之一，就是在學期間能否合法打工。從這個角度來看，歐洲的吸引力相當突出。

印度喜馬拉雅地區暴雨成災 朝聖路線山崩至少30死

根據國際亞洲新聞社報導，印度北部查摩地區連日大雨，導致一條著名的印度教朝聖路線發生山崩，造成至少30人罹難；官方針對洪水...

梵谷博物館提告荷蘭政府 若沒更多補助恐將關門

位於荷蘭阿姆斯特丹的「梵谷博物館」今天提出警告，若政府沒挹注更多資金，博物館將面臨關門，並說耗資1.04億歐元（約新台幣...

墨西哥螺旋蠅蛆病例飆升 7月以來激增53%

根據路透社今天看到的墨西哥政府數據，截至8月17日，墨西哥已記錄到5086例「新世界螺旋蠅」（New Worldscre...

不知道名字怎麼寫...從韓國正名政治學看台灣語文危機

南韓總統李在明偕同妻子金惠景出訪日本和美國，卻因妻子姓名漢字表記一度出現「金恵景」與「金恵京」的錯置，引發外界對「去漢字化」與政治身分的反思。從朴正熙時代廢漢字政策，到今日政治人物「正名」的尷尬，牽動的不只是語文爭議，更是國族認同與文化資源的斷裂。對照台灣部分年輕世代以「支語」表達對中文的輕蔑，卻又缺乏外語駕馭力的困境，兩地共同映照出語言政治背後的深層危機。

〈滿花樓怪談〉日治時期怪談中，台灣女性哀歌與情誼

《轉角月影花怪談》以專欄作家陳飛豪的國藝會研究計畫「日治台灣明治怪談的書寫與現代性想像」的研究內容為基底，透過研究日治台灣報載的怪談，解讀這文本類型在台灣與日本間的文化互動。相較於過去來自東亞大陸傳統「誌怪式」的書寫模式，明治日本的新式現代文學浪潮更著重於怪談相對於人心、情感甚至西方精神性的反思，鬼故事不單單只是怪力亂神，反而如同鏡像般，照映出當時的各種社會議題與現象——東亞「怪談」就在此時正式走向「現代化」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。