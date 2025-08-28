聽新聞
不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做
台灣飲品文化享譽國際，最廣為人知的當屬手搖飲代表「珍珠奶茶」。然而，西班牙知名美食網站近日撰文指出，其實有一款傳統飲料更值得全球矚目，那就是在台灣家喻戶曉的「木瓜牛奶」。
報導指出，珍珠奶茶雖然成功行銷世界，但它的歷史最早也只追溯到1980年代。相較之下，木瓜牛奶早已是台灣人世代傳承的日常飲品，既清爽又富含營養，更與台灣盛產熱帶水果的背景緊密相連。
文章引述美籍華人飲食作家Jess Eng的觀點，形容木瓜牛奶才是台灣「最被低估的秘密」。她指出，台灣在20世紀初期乳業快速發展，加上水果產量豐富，催生了各式「水果牛奶」，其中以木瓜牛奶最受歡迎。許多台灣人從小便喝著這種飲料長大，彷彿是共同的味覺記憶。
木瓜牛奶的做法簡單，只需將木瓜果肉、鮮奶與冰塊一同打碎即可，口感綿密細緻、帶有天然甜味。若木瓜成熟度足夠、品質良好，甚至不需要額外加糖。報導提醒，由於木瓜中的酵素會作用於牛奶蛋白質，建議現打現喝，才能保持最佳風味。
文章也強調，木瓜牛奶既營養又解渴，是不喜歡珍珠奶茶民眾的完美替代選擇，製作上也更容易在家重現。報導更以「比珍奶更清爽、更滑順」來形容這杯台灣傳統飲品。
