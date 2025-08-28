快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

楊金龍重回A級！全球央行總裁評比出爐 僅3國拿下最高評等A+

聽新聞
0:00 / 0:00

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣飲品文化享譽國際，最廣為人知的當屬手搖飲代表「珍珠奶茶」。示意圖／AI生成
台灣飲品文化享譽國際，最廣為人知的當屬手搖飲代表「珍珠奶茶」。示意圖／AI生成

台灣飲品文化享譽國際，最廣為人知的當屬手搖飲代表「珍珠奶茶」。然而，西班牙知名美食網站近日撰文指出，其實有一款傳統飲料更值得全球矚目，那就是在台灣家喻戶曉的「木瓜牛奶」。

報導指出，珍珠奶茶雖然成功行銷世界，但它的歷史最早也只追溯到1980年代。相較之下，木瓜牛奶早已是台灣人世代傳承的日常飲品，既清爽又富含營養，更與台灣盛產熱帶水果的背景緊密相連。

文章引述美籍華人飲食作家Jess Eng的觀點，形容木瓜牛奶才是台灣「最被低估的秘密」。她指出，台灣在20世紀初期乳業快速發展，加上水果產量豐富，催生了各式「水果牛奶」，其中以木瓜牛奶最受歡迎。許多台灣人從小便喝著這種飲料長大，彷彿是共同的味覺記憶。

木瓜牛奶的做法簡單，只需將木瓜果肉、鮮奶與冰塊一同打碎即可，口感綿密細緻、帶有天然甜味。若木瓜成熟度足夠、品質良好，甚至不需要額外加糖。報導提醒，由於木瓜中的酵素會作用於牛奶蛋白質，建議現打現喝，才能保持最佳風味。

文章也強調，木瓜牛奶既營養又解渴，是不喜歡珍珠奶茶民眾的完美替代選擇，製作上也更容易在家重現。報導更以「比珍奶更清爽、更滑順」來形容這杯台灣傳統飲品。

西班牙知名美食網站近日撰文指出，其實有一款傳統飲料更值得全球矚目，那就是在台灣家喻戶曉的「木瓜牛奶」。示意圖／ingimage
西班牙知名美食網站近日撰文指出，其實有一款傳統飲料更值得全球矚目，那就是在台灣家喻戶曉的「木瓜牛奶」。示意圖／ingimage

牛奶 水果 鮮奶 台灣人 手搖飲 西班牙 珍珠奶茶

延伸閱讀

長壽老人共通點曝光！醫師：少吃反更快衰老 「多補這1物」最關鍵

父親生前立遺囑…遺產全歸再婚妻！子女驚覺「自己被消失」 放棄追回特留分

居心叵測？日網拍禁售胎兒超音波照 網見「暗黑內幕」驚：世界真可怕

異常平靜300年…日本公布富士山噴發模擬影片 東京交通、電力面臨癱瘓

相關新聞

到歐洲留學可以打工！工時上限、時薪高低一次看 這國國際學生最多

出國留學該選哪個國家？許多學生最在意的因素之一，就是在學期間能否合法打工。從這個角度來看，歐洲的吸引力相當突出。

56歲槍手殺害2警逃入叢林 澳洲警方：落網前絕不罷休

澳洲警方今天表示，在一名兩天前涉嫌槍殺兩名警員後逃入叢林的56歲槍手落網前，警方絕不罷休

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

台灣飲品文化享譽國際，最廣為人知的當屬手搖飲代表「珍珠奶茶」。然而，西班牙知名美食網站近日撰文指出，其實有一款傳統...

印度喜馬拉雅地區暴雨成災 朝聖路線山崩至少30死

根據國際亞洲新聞社報導，印度北部查摩地區連日大雨，導致一條著名的印度教朝聖路線發生山崩，造成至少30人罹難；官方針對洪水...

梵谷博物館提告荷蘭政府 若沒更多補助恐將關門

位於荷蘭阿姆斯特丹的「梵谷博物館」今天提出警告，若政府沒挹注更多資金，博物館將面臨關門，並說耗資1.04億歐元（約新台幣...

墨西哥螺旋蠅蛆病例飆升 7月以來激增53%

根據路透社今天看到的墨西哥政府數據，截至8月17日，墨西哥已記錄到5086例「新世界螺旋蠅」（New Worldscre...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。