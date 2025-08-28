快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

梵谷博物館提告荷蘭政府 若沒更多補助恐將關門

中央社／ 阿姆斯特丹27日綜合外電報導
荷蘭阿姆斯特丹的梵谷博物館。新華社
荷蘭阿姆斯特丹的梵谷博物館。新華社

位於荷蘭阿姆斯特丹的「梵谷博物館」今天提出警告，若政府沒挹注更多資金，博物館將面臨關門，並說耗資1.04億歐元（約新台幣37.5億元）的翻修工程，對保護館藏品至關重要。

收藏全球最多梵谷作品的「梵谷博物館」（VanGogh Museum）表示，除非荷蘭政府能履行1962年對梵谷侄子捐贈畫作的承諾，提供必要的資金，否則修繕計畫將無法進行。

「梵谷博物館」指出，「博物館面臨關門，因為無法保證館內藏品、參觀者和工作人員的安全。」

荷蘭文化部駁斥這項警告，稱博物館已根據「荷蘭文化資產法」（Dutch Heritage Act）獲得補貼，其金額足以支付維護費用。

但博物館已就這筆補助款提起法律訴訟，預定於2026年2月開庭。

博物館收藏梵谷200多幅畫作、500幅素描以及幾乎所有信件。

這些館藏由梵谷的侄子威廉．梵谷（Vincent Willemvan Gogh）在1962年捐贈，當時協議由政府支持來興建與維護博物館。

2017年，這座博物館創紀錄吸引260萬人次參觀，自開館以來有近5700萬名遊客參觀。

梵谷博物館85%的收入來自遊客和民間合作，比率高於大多數國家博物館。

荷蘭 梵谷 博物館

延伸閱讀

從司機後座拼貼世界！荷蘭漫畫最高榮譽得主艾美．迪雍《TAXI！》捕捉人性光影

【展演的回聲】卡爾／《150週年印象派光影藝術展》感受光與影流過身體，而我走進了畫裡

【展演的回聲】Shika 西卡／光與影的交響──「150週年印象派光影藝術展」觀展記

獨／「極道千金」章家瑄親回涉毒風波！曝荷蘭帶回收藏：真的很笨

相關新聞

印度喜馬拉雅地區暴雨成災 朝聖路線山崩至少30死

根據國際亞洲新聞社報導，印度北部查摩地區連日大雨，導致一條著名的印度教朝聖路線發生山崩，造成至少30人罹難；官方針對洪水...

梵谷博物館提告荷蘭政府 若沒更多補助恐將關門

位於荷蘭阿姆斯特丹的「梵谷博物館」今天提出警告，若政府沒挹注更多資金，博物館將面臨關門，並說耗資1.04億歐元（約新台幣...

墨西哥螺旋蠅蛆病例飆升 7月以來激增53%

根據路透社今天看到的墨西哥政府數據，截至8月17日，墨西哥已記錄到5086例「新世界螺旋蠅」（New Worldscre...

不知道名字怎麼寫...從韓國正名政治學看台灣語文危機

南韓總統李在明偕同妻子金惠景出訪日本和美國，卻因妻子姓名漢字表記一度出現「金恵景」與「金恵京」的錯置，引發外界對「去漢字化」與政治身分的反思。從朴正熙時代廢漢字政策，到今日政治人物「正名」的尷尬，牽動的不只是語文爭議，更是國族認同與文化資源的斷裂。對照台灣部分年輕世代以「支語」表達對中文的輕蔑，卻又缺乏外語駕馭力的困境，兩地共同映照出語言政治背後的深層危機。

〈滿花樓怪談〉日治時期怪談中，台灣女性哀歌與情誼

《轉角月影花怪談》以專欄作家陳飛豪的國藝會研究計畫「日治台灣明治怪談的書寫與現代性想像」的研究內容為基底，透過研究日治台灣報載的怪談，解讀這文本類型在台灣與日本間的文化互動。相較於過去來自東亞大陸傳統「誌怪式」的書寫模式，明治日本的新式現代文學浪潮更著重於怪談相對於人心、情感甚至西方精神性的反思，鬼故事不單單只是怪力亂神，反而如同鏡像般，照映出當時的各種社會議題與現象——東亞「怪談」就在此時正式走向「現代化」。

捷克流亡文學重要推手辭世 海外出版逾200部作品

捷克作家、翻譯家兼出版社創辦人薩利瓦洛娃25日逝世，享壽91歲。她與丈夫在1971年於加拿大共同創辦「68出版社」，出版...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。