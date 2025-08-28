墨西哥螺旋蠅蛆病例飆升 7月以來激增53%

南韓總統李在明偕同妻子金惠景出訪日本和美國，卻因妻子姓名漢字表記一度出現「金恵景」與「金恵京」的錯置，引發外界對「去漢字化」與政治身分的反思。從朴正熙時代廢漢字政策，到今日政治人物「正名」的尷尬，牽動的不只是語文爭議，更是國族認同與文化資源的斷裂。對照台灣部分年輕世代以「支語」表達對中文的輕蔑，卻又缺乏外語駕馭力的困境，兩地共同映照出語言政治背後的深層危機。

2025-08-28 10:30