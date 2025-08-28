快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

墨西哥螺旋蠅蛆病例飆升 7月以來激增53%

中央社／ 墨西哥市27日綜合外電報導
「新世界螺旋蠅」成蠅。（美聯社）
「新世界螺旋蠅」成蠅。（美聯社）

根據路透社今天看到的墨西哥政府數據，截至8月17日，墨西哥已記錄到5086例「新世界螺旋蠅」（New Worldscrewworm, NWS）蛆病病例，較7月通報病例數激增53%。

路透社報導，先前從未向公眾報告的最新數據顯示，目前有649例活躍病例。

絕大多數病例發生在牛身上，但墨西哥政府數據也顯示，狗、馬和羊也出現感染。

新世界螺旋蠅是一種以牛和其他溫血動物為食的寄生蟲。

2023年爆發疫情以來，螺旋蠅已從中美洲向北蔓延至墨西哥，並逐漸接近美國。美國牧場主和畜牧業者密切關注螺旋蠅向北蔓延的進程，擔心其肆虐將對美國最大的牛肉生產州德州造成約18億美元（約新台幣550億元）的損失。

美國 墨西哥

延伸閱讀

7月高技術製造業 利潤增長18.9%

榮惠財報／匯損衝擊 今年第2季每股獲利0.4元、下半年營運回穩

鄭佩佩媳婦乳癌復發！ 原和玉再上網募款 金額卡關不足2成

墨西哥謙卑日遊行 為城市治安祈禱、懺悔

相關新聞

墨西哥螺旋蠅蛆病例飆升 7月以來激增53%

根據路透社今天看到的墨西哥政府數據，截至8月17日，墨西哥已記錄到5086例「新世界螺旋蠅」（New Worldscre...

不知道名字怎麼寫...從韓國正名政治學看台灣語文危機

南韓總統李在明偕同妻子金惠景出訪日本和美國，卻因妻子姓名漢字表記一度出現「金恵景」與「金恵京」的錯置，引發外界對「去漢字化」與政治身分的反思。從朴正熙時代廢漢字政策，到今日政治人物「正名」的尷尬，牽動的不只是語文爭議，更是國族認同與文化資源的斷裂。對照台灣部分年輕世代以「支語」表達對中文的輕蔑，卻又缺乏外語駕馭力的困境，兩地共同映照出語言政治背後的深層危機。

〈滿花樓怪談〉日治時期怪談中，台灣女性哀歌與情誼

《轉角月影花怪談》以專欄作家陳飛豪的國藝會研究計畫「日治台灣明治怪談的書寫與現代性想像」的研究內容為基底，透過研究日治台灣報載的怪談，解讀這文本類型在台灣與日本間的文化互動。相較於過去來自東亞大陸傳統「誌怪式」的書寫模式，明治日本的新式現代文學浪潮更著重於怪談相對於人心、情感甚至西方精神性的反思，鬼故事不單單只是怪力亂神，反而如同鏡像般，照映出當時的各種社會議題與現象——東亞「怪談」就在此時正式走向「現代化」。

捷克流亡文學重要推手辭世 海外出版逾200部作品

捷克作家、翻譯家兼出版社創辦人薩利瓦洛娃25日逝世，享壽91歲。她與丈夫在1971年於加拿大共同創辦「68出版社」，出版...

父親生前立遺囑…遺產全歸再婚妻！子女驚覺「自己被消失」 放棄追回特留分

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，隨著日本高齡再婚與同居伴侶關係增加，家庭遺產糾紛也愈發複雜。尤其是「再婚妻子」與「前妻子女」之間，常因財產分配或遺囑內容引發爭執。

巴黎聖母院鐘樓9月底開放 登頂看隱藏版雕像傳奇

2019年慘遭祝融的巴黎聖母院，自2024年底重啟後仍持續進行修復。鐘樓將於9月底開放登頂，不僅能俯瞰巴黎、近距離欣賞當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。