墨西哥螺旋蠅蛆病例飆升 7月以來激增53%
根據路透社今天看到的墨西哥政府數據，截至8月17日，墨西哥已記錄到5086例「新世界螺旋蠅」（New Worldscrewworm, NWS）蛆病病例，較7月通報病例數激增53%。
路透社報導，先前從未向公眾報告的最新數據顯示，目前有649例活躍病例。
絕大多數病例發生在牛身上，但墨西哥政府數據也顯示，狗、馬和羊也出現感染。
新世界螺旋蠅是一種以牛和其他溫血動物為食的寄生蟲。
2023年爆發疫情以來，螺旋蠅已從中美洲向北蔓延至墨西哥，並逐漸接近美國。美國牧場主和畜牧業者密切關注螺旋蠅向北蔓延的進程，擔心其肆虐將對美國最大的牛肉生產州德州造成約18億美元（約新台幣550億元）的損失。
