捷克流亡文學重要推手辭世 海外出版逾200部作品

中央社／ 布拉格27日專電

捷克作家、翻譯家兼出版社創辦人薩利瓦洛娃25日逝世，享壽91歲。她與丈夫在1971年於加拿大共同創辦「68出版社」，出版超過200部捷克斯洛伐克流亡作家的作品，在捷克流亡文學史上留下重要一頁。

捷克作家薩利瓦洛娃（Zdena Salivarová）早年以歌手與演員身分活躍於文壇之外，並結識知名作家什科雷茨基（Josef Škvorecký），兩人在1958年結婚。

1968年蘇聯入侵捷克斯洛伐克時，夫妻兩人身在美國，決定留在海外，隨後定居加拿大並創辦「68出版社」（68 Publishers）。1990年，兩人因對捷克文學的貢獻獲頒白獅勳章。

捷克出版社Argo法語文學編輯托姆科娃（IvanaTomková）指出，1968年的事件對薩利瓦洛娃的人生影響很大，就像對許多捷克斯洛伐克人一樣。在後來的20年間，「68出版社」出版逾200部捷克斯洛伐克流亡作家，以及在國內遭禁的作品。

這些作品包含米蘭昆德拉（Milan Kundera）的捷語版本「生命中不能承受之輕」、捷克前總統哈維爾（Václav Havel）的「劇作1970–1976」、捷克諾貝爾文學獎得主塞弗特（Jaroslav Seifert）的「世界上的所有美麗」、赫拉巴爾（Bohumil Hrabal）的「在屋裡的婚禮」、迪維什（Ivan Diviš）的詩歌合集「幸福的終結」（Konec štěstí）等。

托姆科娃表示，薩利瓦洛娃幾乎把整個人生與精力都奉獻給出版社，「我認為許多書籍與作家若沒有她，早已被遺忘。他們出版了流亡作者與當時在捷克斯洛伐克國內被禁的作品，這些書後來被偷運回國，因此他們的工作填補了一個原本會存在的巨大空白」。

除了身為出版社的靈魂人物，薩利瓦洛娃本身也是作家，她的小說「洪茲洛娃」（Honzlová）是20世紀捷克文學代表作之一。這本書為半自傳體小說，以1950年代的捷克斯洛伐克為背景，描繪一位年輕女性在極權體制下的掙扎與矛盾。

托姆科娃評論：「儘管她出版的作品不多，其小說『洪茲洛娃』確實是20世紀捷克文學中最優秀作品之一。」

在丈夫什科雷茨基2012年過世後，薩利瓦洛娃持續居住於多倫多，並在絲絨革命（Velvet Revolution）後經常返回捷克。她一生的努力，確保捷克流亡作家的聲音得以保存與傳承。

〈滿花樓怪談〉日治時期怪談中，台灣女性哀歌與情誼

