巴黎聖母院鐘樓9月底開放 登頂看隱藏版雕像傳奇

2019年慘遭祝融的巴黎聖母院，自2024年底重啟後仍持續進行修復。鐘樓將於9月底開放登頂，不僅能俯瞰巴黎、近距離欣賞當年幸運躲過火災的「16座雕像群」，其中一座還藏有19世紀主導重建的建築師面孔。

建立自1163年的巴黎聖母院，在1250年時完成兩座高達69公尺（約等同現代20層樓高）的鐘樓，成為一座哥德式大教堂。

聖母院雖曾在18世紀法國大革命期間遭受破壞，近乎荒廢，但19世紀在法國名著「鐘樓怪人」出版後引發社會關注，巴黎政府因此邀請推動哥德復興運動的建築師維奧萊-勒-杜克（Eugene Viollet-le-Duc）主導重整。

他以仿中世紀的方式，全新製作出如今最具代表性的「尖塔」，以及環繞於尖塔底座的「16座雕像群」等。

2019年4月15日聖母院大火，在消防隊的搶救下，保留了鐘樓。尖塔雖完全燒毀，但在尖塔底座的16座雕像，恰巧在火災發生前4天，被送往法國西南部多爾多涅省（Dordogne）修復，奇蹟般地逃過一劫，成為少數倖存的原始元素。

根據巴黎人報（Le Parisien）報導，這16座高3公尺，重150公斤的銅製雕像，分別為聖經中的十二門徒，與四福音象徵（獅子、公牛、天使和鷹）。

自1861年起安裝至今，因氧化轉為綠色，1937年曾拆下翻修。2019年至2021年修復期間，團隊使用新技術去除氧化層，重現原本的棕色金屬光澤，並以錘子修正變形，替換損壞部分，加上防鏽塗層。

法國藝術雜誌Beaux Arts補充一個微妙的秘密：其中一座門徒雕像的臉孔，竟是19世紀負責聖母院重建的建築師維奧萊-勒-杜克本人，彷彿是他悄悄留下的隱藏簽名。而該雕像代表的正是門徒聖多馬（SaintThomas），在中世紀傳說中被視為建築師與工匠的守護者。

目前鐘樓、全新建造的尖塔、與已放回尖塔底部的雕像群，正進行鷹架拆除工程，準備再次重現在世人眼前。

法國國家古蹟中心（CMN）日前宣布，聖母院鐘樓將於9月20日、21日重新開放，為「歐洲古蹟日」活動的一部分，屆時民眾可免費登頂參觀，需至活動官網預約。

巴黎觀光網站「出走巴黎」（Sortir à Paris）預告，自9月24日起，鐘樓將恢復售票參觀，門費為16歐元（約新台幣560元），25歲以下免費。9月24日至10月31日開放時間為9時至23時；11月1日至隔年3月31日則為9時至17時30分。

除鐘樓外，進入巴黎聖母院仍免費，需至官網預約或現場排隊。根據費加洛報（Le Figaro）統計，聖母院每日湧入3.5萬名訪客，重新開放不到一年，已累積超過700萬參觀人次，迅速重回法國最受歡迎的古蹟之列。整體修護工程將持續至2030年。