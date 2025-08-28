快訊

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

通勤時間！東京JR上野站新幹線車廂內「行動電源起火」 導致1人受傷

台南早產兒今早轉院林口長庚！她懇求國1駕駛禮讓救護車「避免呼吸管掉落」

巴黎聖母院鐘樓9月底開放 登頂看隱藏版雕像傳奇

中央社／ 巴黎27日專電
巴黎聖母院的正面。雨果稱之為「石頭的交響樂」。(歐新社)
巴黎聖母院的正面。雨果稱之為「石頭的交響樂」。(歐新社)

2019年慘遭祝融的巴黎聖母院，自2024年底重啟後仍持續進行修復。鐘樓將於9月底開放登頂，不僅能俯瞰巴黎、近距離欣賞當年幸運躲過火災的「16座雕像群」，其中一座還藏有19世紀主導重建的建築師面孔。

建立自1163年的巴黎聖母院，在1250年時完成兩座高達69公尺（約等同現代20層樓高）的鐘樓，成為一座哥德式大教堂。

聖母院雖曾在18世紀法國大革命期間遭受破壞，近乎荒廢，但19世紀在法國名著「鐘樓怪人」出版後引發社會關注，巴黎政府因此邀請推動哥德復興運動的建築師維奧萊-勒-杜克（Eugene Viollet-le-Duc）主導重整。

他以仿中世紀的方式，全新製作出如今最具代表性的「尖塔」，以及環繞於尖塔底座的「16座雕像群」等。

2019年4月15日聖母院大火，在消防隊的搶救下，保留了鐘樓。尖塔雖完全燒毀，但在尖塔底座的16座雕像，恰巧在火災發生前4天，被送往法國西南部多爾多涅省（Dordogne）修復，奇蹟般地逃過一劫，成為少數倖存的原始元素。

根據巴黎人報（Le Parisien）報導，這16座高3公尺，重150公斤的銅製雕像，分別為聖經中的十二門徒，與四福音象徵（獅子、公牛、天使和鷹）。

自1861年起安裝至今，因氧化轉為綠色，1937年曾拆下翻修。2019年至2021年修復期間，團隊使用新技術去除氧化層，重現原本的棕色金屬光澤，並以錘子修正變形，替換損壞部分，加上防鏽塗層。

法國藝術雜誌Beaux Arts補充一個微妙的秘密：其中一座門徒雕像的臉孔，竟是19世紀負責聖母院重建的建築師維奧萊-勒-杜克本人，彷彿是他悄悄留下的隱藏簽名。而該雕像代表的正是門徒聖多馬（SaintThomas），在中世紀傳說中被視為建築師與工匠的守護者。

目前鐘樓、全新建造的尖塔、與已放回尖塔底部的雕像群，正進行鷹架拆除工程，準備再次重現在世人眼前。

法國國家古蹟中心（CMN）日前宣布，聖母院鐘樓將於9月20日、21日重新開放，為「歐洲古蹟日」活動的一部分，屆時民眾可免費登頂參觀，需至活動官網預約。

巴黎觀光網站「出走巴黎」（Sortir à Paris）預告，自9月24日起，鐘樓將恢復售票參觀，門費為16歐元（約新台幣560元），25歲以下免費。9月24日至10月31日開放時間為9時至23時；11月1日至隔年3月31日則為9時至17時30分。

除鐘樓外，進入巴黎聖母院仍免費，需至官網預約或現場排隊。根據費加洛報（Le Figaro）統計，聖母院每日湧入3.5萬名訪客，重新開放不到一年，已累積超過700萬參觀人次，迅速重回法國最受歡迎的古蹟之列。整體修護工程將持續至2030年。

法國 建築師 巴黎聖母院

延伸閱讀

港故宮花劍表演賽 張家朗再挫法名將 江旻憓當2名師妹裁判

霍格華茲傳奇大廳沉浸式環境曝光　全系列9月登HBO Max

川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

基隆人在法國公墓辦普度 法國在台協會主任龍燁：友誼長存 延續記憶

相關新聞

父親生前立遺囑…遺產全歸再婚妻！子女驚覺「自己被消失」 放棄追回特留分

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，隨著日本高齡再婚與同居伴侶關係增加，家庭遺產糾紛也愈發複雜。尤其是「再婚妻子」與「前妻子女」之間，常因財產分配或遺囑內容引發爭執。

巴黎聖母院鐘樓9月底開放 登頂看隱藏版雕像傳奇

2019年慘遭祝融的巴黎聖母院，自2024年底重啟後仍持續進行修復。鐘樓將於9月底開放登頂，不僅能俯瞰巴黎、近距離欣賞當...

影響子女求職與薪水「不在學歷」 藏在父母日常對話裡？

台灣正值畢業求職季，日本和台灣一樣，愈來愈多父母過度保護，對孩子想做的工作給予「建議」。日本財務規畫師指出，比起漂亮學歷，成長過程中，父母的參與方式，更影響孩子將來的職業選擇，甚至未來收入。

大阪擬向外國客額外徵收費用 專家建議作罷

日本大阪府考慮實施向造訪大阪的外國客徵收費用（日本稱外國人徵收金）制度，以作為「觀光公害」對策的財源，但大阪府今天召開專...

丹麥博物館展示千年維京人雕像 精緻髮型與表情吸睛

丹麥國立博物館今天展示被稱為第一尊維京人「肖像」的文物－一尊10世紀男子的微型雕塑，其髮型整齊俐落，留有帝王八字鬍及編織...

說好的支持碳排轉型？淨零銀行聯盟已暫停活動

在各大銀行紛紛出走後，全球銀行業氣候聯盟淨零銀行聯盟（NZBA）已暫停活動，並進行提案表決，可能改變目前的營運架構。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。