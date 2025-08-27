快訊

大阪擬向外國客額外徵收費用 專家建議作罷

中央社／ 東京27日專電
大阪是外國人最想居住的日本地區前三名。（路透）

日本大阪府考慮實施向造訪大阪的外國客徵收費用（日本稱外國人徵收金）制度，以作為「觀光公害」對策的財源，但大阪府今天召開專家學者會議研議此事後，認為是抵觸法條與公平性，經專家建議，做出作罷的結論。

日本產經新聞報導，有關向外國客徵收費用的想法，大阪府知事吉村洋文去年3月正式表明，認為藉此可作為觀光公害（overtourism）對策的財源。吉村向大學教授等組成的專家學者會議詢問此作法的可行性。

大阪府今天召開專家學者會議討論此事，並做出結論提交給大阪府。會上討論的重點是租稅或課徵費用等的徵收費用方法，認為僅針對外國客課稅的作法可能抵觸不得因國籍有差別待遇的租稅條約條款。而且，在機場等地徵收一定費用的話，需費時考慮如何徵收。

會議做出的結論指出，訪日外國客增加，使得垃圾的丟棄、公廁不足等的問題趨於嚴重，但對外國客實施徵收費用的制度，在法律的公平性及實務面上，仍有課題待解決。

專家學者認為，「觀光公害的原因並非只在於外國客，難以明示要求外國客付費的根據」。專家學者建議，作為替代對策，應該不論國籍，向觀光客徵收住宿稅，並善加利用。

大阪府考慮在飯店或旅館徵收的住宿稅從9月起每晚加收100至200日圓，調整為每晚200至500日圓（約新台幣42元至105元）。預估，比起2024年度，今年度稅收可增40億日圓，增為73億日圓。

在接獲專家學者做出的結論後，大阪府的府民文化部長松阪博文表示，將有效地運用「住宿稅」，積極地實施對策，暫時不再向外國客徵收其他費用，也會重視觀光客與地區居民之間的共生，提升大阪的魅力。

