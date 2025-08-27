德國改革兵役制度 2026年起強制18歲男性體檢

快訊

中央社／ 柏林27日專電

德國今天通過「兵役現代化」草案，2026年起，18歲男性將強制接受兵役登記與體檢。這項改革是德國自2011年停止義務役以來，首次全面恢復兵役登記制。總理梅爾茨及防長佩斯托瑞斯表示，新制將助德國建立龐大後備兵力，因應俄羅斯帶來的安全威脅。

內閣會議特別選在聯邦國防部舉行，這是德國睽違30多年後首次在此召開例行會議。北約駐歐洲部隊最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）受邀出席，會後梅爾茨（Friedrich Merz）與佩斯托瑞斯（BorisPistorius）共同對外公布法案內容。

依據新規，2026年起，所有年滿18歲青年都會收到一封兵役登記信函，必須回覆是否願意服兵役；女性則可自願回覆。若男性未回覆將面臨罰款，即使選擇不服役，也必須提交基本資料。

德國也將在2027年起恢復體檢制度，男性年滿18歲必須接受身體檢查，每屆預計約20萬人參加。政府希望藉此掌握可服役人力狀況，能在必要時迅速啟動徵召程序。

新兵役制度仍以志願為主，服役期6至12個月，月薪可達淨額2300歐元（約新台幣8萬元），並免住宿與健保費用。

完成服役的青年將自動成為後備役，可獲得語言課程、駕照或資訊科技等培訓。根據聯邦政府設定目標，2029年後德國後備兵力要達20萬人，加上現役軍人，總兵力應達46萬人。

梅爾茨今天內閣會議後說明，俄羅斯在可預見的未來仍是歐洲最大威脅，德國必須展現決心，改革兵役制度將釋出德國是歐洲與新北約框架中一個有行動能力且可靠夥伴的訊號。

佩斯托瑞斯則強調，兵役改革不僅為補充兵力，更是要讓年輕人重新思考對國家的責任。皮斯托瑞斯說：「當問卷寄出時，家庭、學校和社會的討論正是我們所期待的，因為只有這樣，青年才能作出深思熟慮的決定。」

法案在今天內閣拍板前即在德國引發不少討論，執政聯盟中的基民盟（CDU）與社民黨（SPD）更是不同調。以總理梅爾茨為首的基民盟主張，若德國兵力不足就該直接恢復義務役；社民黨則堅持維持自願役。

在聯合內閣各黨與國防、外交等部會協調下，最終提出維持自願役但實行役男強制登記的兵役現代化法案草案。

此外，德國今天也正式成立隸屬於總理府的「國家安全委員會」。梅爾茨指出，推出兵役現代化法案與成立國安會，都是德國大幅提升國防能力、邁向安全政策整合的重要一步。

