說好的支持碳排轉型？淨零銀行聯盟已暫停活動
在各大銀行紛紛出走後，全球銀行業氣候聯盟淨零銀行聯盟（NZBA）已暫停活動，並進行提案表決，可能改變目前的營運架構。
彭博資訊報導，NZBA在流失幾乎所有的北美成員後，如今日本、澳洲、歐洲的銀行業者也陸續出走。該組織27日聲明說，已要求剩餘締約成員表決，決定是否繼續以會員制架構運作，或轉型為不含成員的顧問組織；投票結果預定9月底公布。
在美國總統川普去年11月勝選後，高盛12月率先退出NZBA，迅速掀起一波華爾街銀行的出走潮。更近期，滙豐也退出NZBA，隨後巴克萊與瑞銀也在8月相繼跟進。多數離開NZBA的銀行表示，將持續協助客戶轉向低碳經濟，同時也繼續維持自身的淨零碳排目標。
為鼓勵銀行業支持淨零碳排轉型，NZBA在2021年成立，當時正值氣候融資業務受到疫情時期低利率的拉抬。該組織原先要求，成員的放款業務需符合巴黎氣候協定規範，也就是將全球升溫幅度限制在攝氏1.5度以內；然而，為了防止成員退出，NZBA已於今年稍早取消這項要求。
