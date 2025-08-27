越南河內一暴雨成水都 排水升級跟不上都市化速度

颱風「劍魚」帶來的強降雨造成河內部分地區汪洋一片，積水癱瘓交通，淹入民宅。專家與民眾表示，政府近年投資防澇建設，但跟不上都市化速度，導致淹水無法根絕。專家呼籲，除升級排水系統外，更須對河道與湖泊通盤規劃。

颱風「劍魚」（Kajiki）25日下午登陸越南中北部海岸，大雨從25日半夜、26日凌晨起，持續26日一整天，為越南中北部帶來持續暴雨與強風，造成首都河內街道積水嚴重，部分地區交通陷入癱瘓。

重災區街邊樹木被強風吹倒，河內市西邊的紙橋郡（Cau Giay）、慈廉郡（Tu Liem）淹水情形相對嚴重，積水約一公尺深，大水入侵住宅區，居民忙著搬物品、防堵並清除淹水。

河內位於紅河三角洲西北部，紅河貫穿市區，地勢低窪，加上首都擁有上千年歷史，但整體都市規劃卻是近十多年來才開始，排水與管道系統相對老舊。

由於氣候變遷，暴雨等極端天氣更加難以預測。隨著經濟成長、都市建設增速，越南政府近年來稱投入大量資源，企圖升級城市老舊的排水系統，盼解決一暴雨就成水都的問題。

此次淹水，讓人再度注意越南政府的防澇升級計畫。河內慈廉郡居民阮文明（Nguyễn Văn Minh）在接受中央社訪問時表示，家附近從26日清晨開始淹水，大約當天下午三、四點後積水慢慢退去。

嚴重時，家附近的大馬路車輛無法通行，政府動員抽水車與軍方協助民眾，甚至出動大型卡車，載運機車、汽車渡過淹水路段。

阮文明表示，去年摩羯颱風（Yagi）也造成大規模淹水。「當時河內政府就表示要改善問題，我們有看到在改變，例如購買並在各地安裝新的設備，但排水系統更新跟不上都市化的速度，所以下大雨還是會淹」。

今年7月，為預防首都市中心部分地區發生洪災，河內市人民委員會批准了一項總額為3830億越南盾（約1463萬美元）的投資計畫，包括建設污水管道系統和抽水站、處理環境污染並提升排水能力等，預計於今年至明年實施。

然而，幾位受訪專家在越南新聞網（VNS）的一篇報導中指出，防澇工程很難一蹴可幾，也無法一勞永逸。

建築師吳越南山（Ngô Viết Nam Sơn）認為，除了城市化與防洪措施不同步之外，還有更根本的問題。

他指出，許多自然河流和運河被侵占和填埋，用於建造房屋和創建城市區域，縮小了自然排水空間，從而形成了容易發生洪水的地區。當局需要在城市計畫規劃時就注意，若河流和運河系統被侵占或填滿，任憑排水系統升級也無法有效發揮作用。

越南城市規劃與發展協會副主席陶玉嚴（Đào NgọcNghiêm）同樣表示，下水道和排水系統有許多限制，包括抽水站設施尚未到位，容量也不夠。

此外，便是湖泊河川的調節。相較於世界各國3%到5%的陸地面積用作調節湖泊，河內僅有2%，且河內原有的運河系統部分已遭填埋，也影響疏濬能力。

陶玉嚴建議，要改善河內雨大則淹的問題，須迅速調整排水計畫。定期維護和維修運河、溝渠和污水管道系統也至關重要。另外，也要全面研究流經河內的河道系統，制定完整方案。

今天河內淹水已大致退去，全市正準備9月2日數十年來規模最大的國慶遊行，慶祝越南建國80週年。據居民表示，政府加強力量在恢復今晚即將進行預演的道路。

下午期間，已有河內市民搬著凳子在路旁準備觀看晚間預演。淹水似乎沒太大影響一般民眾迎接國慶的雀躍心情。