克什米爾大雨印度洩洪 示警下游巴基斯坦氾濫風險

中央社／ 伊斯蘭馬巴德／新德里27日綜合外電報導

印度政府消息人士表示，在大雨過後，印度今天打開印控克什米爾（Kashmir）地區河川主要水壩的所有閘門，示警下游的巴基斯坦鄰近地區可能洪水氾濫。

路透社報導，巴基斯坦表示，伊斯蘭馬巴德接獲通知後，對3條自印度流入國境的河川發布洪水警報。

南亞夙敵印度與巴基斯坦近數週來皆因雨季劇烈降雨而遭到洪水侵襲。

巴基斯坦官員指出，大雨加上印度水壩洩洪，巴基斯坦心臟地帶的旁遮普省（Punjab）洪水氾濫的風險「極高」。旁遮普省是巴基斯坦糧倉，全國2億4000萬人口有半數住在當地。

印度消息人士表示，預計洩洪量約為20萬立方英尺/秒。目前還不清楚印度展開一次性洩洪，或將分階段進行。

巴基斯坦災害管理官員昨天警告，印度未來幾天將在控制水量之下進行放水。

伊斯蘭馬巴德指出，自24日以來，新德里兩度預先通知將出現洪水。

自5月爆發數十年以來最嚴重短暫衝突後，這兩個核武國家一直處於緊張對峙狀態，若印度又造成巴基斯坦境內洪水氾濫，雙方關係恐將進一步惡化。

印度定期在水壩水位過高時進行洩洪，由於河川流經兩國，多餘的水會流入巴基斯坦。

