快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

印度喜馬拉雅地區豪雨成災 朝聖路線山崩至少30死

中央社／ 新德里27日綜合外電報導

根據國際亞洲新聞社今天報導，印度北部查摩地區連日大雨，導致一條著名的印度教朝聖路線發生山崩，造成至少30人罹難。官方針對洪水發布警告，要求民眾夜間留在室內。

路透社報導，氣象單位預測，北印多山的拉達克（Ladakh）地區陣雨、大雷雨和強風將會持續，聯邦屬地查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）也將面臨豪雨襲擊。

查摩與克什米爾行政首長阿布杜拉（OmarAbdullah）表示，當地「通訊幾乎全斷」，當局正努力搶修。

路透社握有些許股分的國際亞洲新聞社（ANI）指出，查謨地區的毗濕奴女神（Vaishno Devi）神廟朝聖路線附近發生山崩，至少奪走30條人命。

這是喜馬拉雅地區連日大雨造成的最新災情。這場暴雨已經造成60人死亡，上週在印控克什米爾的基希特瓦（Kishtwar）有200人失蹤。

有關當局已下令查摩地區學校全面停課。氣象單位指出，當地昨天降下高達368毫米雨量。

查摩地區官員表示，塔威（Tawi）、契那布（Chenab）和巴森塔（Basantar）3條河流水位超越警戒線，造成多處低窪地區淹水。

電視畫面顯示，塔威河上一座橋梁坍塌後，多輛車墜入一個大坑之中。而連接查摩與印度其他地區的部分公路也嚴重受損。

山崩 印度 大雷雨 印度教 喜馬拉雅山

延伸閱讀

最高50%…美對印度關稅今生效 印政府鼓勵業者出口中國大陸

印度男學生獨遊雲林古坑山區失蹤 搜救3天今10米深瀑布池底尋獲

日本東京連10天高溫破35度 寫下觀測史最多天紀錄

川普政府告馬里蘭州15法官遭駁回 法官嚴斥白宮

相關新聞

ChatGPT遭控鼓勵輕生 美16歲少年父母怒告OpenAI

美國加州一對夫妻在痛失16歲愛子後對OpenAI提出告訴，指控這間企業的熱門聊天機器人ChatGPT不僅提供他們兒子鉅細...

日本東京連10天高溫破35度 寫下觀測史最多天紀錄

日本氣象廳指出，今天以東日本與西日本的太平洋一側為主的地區天晴、氣溫上升，東京市區連續10天高溫破攝氏35度（日本稱猛暑...

影／葡萄牙22歲鬥牛士初登場遭公牛頂死 母親公開信斥動保酸民

葡萄牙近日發生一起悲劇，一名22歲的年輕鬥牛士初登場，就在眾目睽睽下被公牛頂死，全程被拍下，一名觀眾隨後也疑因驚嚇過度而...

異常平靜300年…日本公布富士山噴發模擬影片 東京交通、電力面臨癱瘓

根據日媒「FNN」報導，日本政府首度公開模擬富士山爆發的影片，結果顯示，若真的噴發，不僅火山周圍，連東京、千葉都可能受到波及。富士山一旦爆發，首先會有大量岩石高速噴出，有些直徑可達數公尺，足以擊垮屋頂，嚴重威脅生命安全。

猛犬注意！流傳千年的歐洲獵犬，是什麼形象？

8月26日是「國際狗狗日」（International Dog Day），2004年由寵物專家、動物救援倡導者佩吉（Colleen Paige）發起，旨在推廣「認養代替購買」、不棄養及愛護動物觀念。狗是人類馴化歷史最久的動物，更是生存夥伴，「國際狗狗日」這天，本文特別分享藝術史生動有趣的獵犬形象，展現人犬之間獨特而緊密的情感紐帶。

阻中國人移居？日本「社長簽證」財力門檻 擬調高6倍

日本是中國大陸民眾移民新選擇，除了居住環境佳、鄰近中國外，寬鬆的移居條件是主因，小紅書屢見「日本移民條件，遠比你想像簡單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。