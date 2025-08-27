印度喜馬拉雅地區豪雨成災 朝聖路線山崩至少30死

根據國際亞洲新聞社今天報導，印度北部查摩地區連日大雨，導致一條著名的印度教朝聖路線發生山崩，造成至少30人罹難。官方針對洪水發布警告，要求民眾夜間留在室內。

路透社報導，氣象單位預測，北印多山的拉達克（Ladakh）地區陣雨、大雷雨和強風將會持續，聯邦屬地查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）也將面臨豪雨襲擊。

查摩與克什米爾行政首長阿布杜拉（OmarAbdullah）表示，當地「通訊幾乎全斷」，當局正努力搶修。

路透社握有些許股分的國際亞洲新聞社（ANI）指出，查謨地區的毗濕奴女神（Vaishno Devi）神廟朝聖路線附近發生山崩，至少奪走30條人命。

這是喜馬拉雅地區連日大雨造成的最新災情。這場暴雨已經造成60人死亡，上週在印控克什米爾的基希特瓦（Kishtwar）有200人失蹤。

有關當局已下令查摩地區學校全面停課。氣象單位指出，當地昨天降下高達368毫米雨量。

查摩地區官員表示，塔威（Tawi）、契那布（Chenab）和巴森塔（Basantar）3條河流水位超越警戒線，造成多處低窪地區淹水。

電視畫面顯示，塔威河上一座橋梁坍塌後，多輛車墜入一個大坑之中。而連接查摩與印度其他地區的部分公路也嚴重受損。