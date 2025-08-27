墨西哥謙卑日遊行 為城市治安祈禱、懺悔

墨西哥帕丘卡的華雷斯廣場近日聚集數千名基督徒，他們高舉團結與和平的旗幟，為國家的高犯罪率和不安全局勢的國家祈禱懺悔，並在中心廣場舉辦大型聚會以紀念「謙卑日」。

高呼「基督永存」

會中，這群基督徒在帕丘卡街道上遊行，並揮舞著墨西哥和以色列國旗，在祈禱中不斷高呼「基督永存」(Christ Lives) 。此外，現場志工們也舉著信仰標語牌，鼓勵路人親近神。

事實上，這場遊行集會源自民眾對城市治安的普遍擔憂。根據墨西哥《國家統計和地理研究所》調查，針對2025年第二季度全國城市公共安全，雖然兇殺案略有下降，但搶劫、襲擊和組織型犯罪仍然加劇民眾恐慌。其中，63.2%的墨西哥民眾感到不安全。

為治安迫切禱告

「今天正是教會悔改的時刻，基督徒不應懼怕。」洪都拉斯的伊利亞斯牧師敦促信徒們應無所畏懼，因為神要走在道路前面，並希望看見教會發生蛻變。對此，謙卑日是一場國際性的公共祈禱和福音運動，如今傳播到拉丁美洲眾多地區。

《基督日報》指出，自謙卑日成立以來，遊行集會已在宏都拉斯、墨西哥、委內瑞拉、尼加拉瓜、西班牙、厄瓜多爾等國家的公共廣場舉行，吸引數千人為家庭、和平和國家變革祈禱。

【更多精采內容，詳見 】