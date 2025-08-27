快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

墨西哥謙卑日遊行 為城市治安祈禱、懺悔

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

墨西哥帕丘卡的華雷斯廣場近日聚集數千名基督徒，他們高舉團結與和平的旗幟，為國家的高犯罪率和不安全局勢的國家祈禱懺悔，並在中心廣場舉辦大型聚會以紀念「謙卑日」。

高呼「基督永存」

會中，這群基督徒在帕丘卡街道上遊行，並揮舞著墨西哥和以色列國旗，在祈禱中不斷高呼「基督永存」(Christ Lives) 。此外，現場志工們也舉著信仰標語牌，鼓勵路人親近神。

事實上，這場遊行集會源自民眾對城市治安的普遍擔憂。根據墨西哥《國家統計和地理研究所》調查，針對2025年第二季度全國城市公共安全，雖然兇殺案略有下降，但搶劫、襲擊和組織型犯罪仍然加劇民眾恐慌。其中，63.2%的墨西哥民眾感到不安全。

為治安迫切禱告

「今天正是教會悔改的時刻，基督徒不應懼怕。」洪都拉斯的伊利亞斯牧師敦促信徒們應無所畏懼，因為神要走在道路前面，並希望看見教會發生蛻變。對此，謙卑日是一場國際性的公共祈禱和福音運動，如今傳播到拉丁美洲眾多地區。

基督日報》指出，自謙卑日成立以來，遊行集會已在宏都拉斯、墨西哥、委內瑞拉、尼加拉瓜、西班牙、厄瓜多爾等國家的公共廣場舉行，吸引數千人為家庭、和平和國家變革祈禱。

【更多精采內容，詳見

不安 墨西哥 尼加拉瓜

延伸閱讀

鄭佩佩媳婦乳癌復發！ 原和玉再上網募款 金額卡關不足2成

鷄籠中元祭9月5日晚放水燈到凌晨 大眾運輸均加開班次

墨西哥路邊驚見6具頭顱！凶嫌用布條包人頭 照片曝光超驚悚

參與教會有幸福感 Z世代參與度仍最低

相關新聞

異常平靜300年…日本公布富士山噴發模擬影片 東京交通、電力面臨癱瘓

根據日媒「FNN」報導，日本政府首度公開模擬富士山爆發的影片，結果顯示，若真的噴發，不僅火山周圍，連東京、千葉都可能受到波及。富士山一旦爆發，首先會有大量岩石高速噴出，有些直徑可達數公尺，足以擊垮屋頂，嚴重威脅生命安全。

日本東京連10天高溫破35度 寫下觀測史最多天紀錄

日本氣象廳指出，今天以東日本與西日本的太平洋一側為主的地區天晴、氣溫上升，東京市區連續10天高溫破攝氏35度（日本稱猛暑...

影／葡萄牙22歲鬥牛士初登場遭公牛頂死 母親公開信斥動保酸民

葡萄牙近日發生一起悲劇，一名22歲的年輕鬥牛士初登場，就在眾目睽睽下被公牛頂死，全程被拍下，一名觀眾隨後也疑因驚嚇過度而...

猛犬注意！流傳千年的歐洲獵犬，是什麼形象？

8月26日是「國際狗狗日」（International Dog Day），2004年由寵物專家、動物救援倡導者佩吉（Colleen Paige）發起，旨在推廣「認養代替購買」、不棄養及愛護動物觀念。狗是人類馴化歷史最久的動物，更是生存夥伴，「國際狗狗日」這天，本文特別分享藝術史生動有趣的獵犬形象，展現人犬之間獨特而緊密的情感紐帶。

阻中國人移居？日本「社長簽證」財力門檻 擬調高6倍

日本是中國大陸民眾移民新選擇，除了居住環境佳、鄰近中國外，寬鬆的移居條件是主因，小紅書屢見「日本移民條件，遠比你想像簡單...

印度示警鄰近水壩擬洩洪 巴基斯坦撤離15萬人

巴基斯坦官員今天表示，在鄰國印度警告當地水壩計畫洩洪後，巴方為因應洪災威脅，已從巴國農業心臟地帶3條河流沿岸至少撤離15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。