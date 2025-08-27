墨西哥謙卑日遊行 為城市治安祈禱、懺悔
墨西哥帕丘卡的華雷斯廣場近日聚集數千名基督徒，他們高舉團結與和平的旗幟，為國家的高犯罪率和不安全局勢的國家祈禱懺悔，並在中心廣場舉辦大型聚會以紀念「謙卑日」。
高呼「基督永存」
會中，這群基督徒在帕丘卡街道上遊行，並揮舞著墨西哥和以色列國旗，在祈禱中不斷高呼「基督永存」(Christ Lives) 。此外，現場志工們也舉著信仰標語牌，鼓勵路人親近神。
事實上，這場遊行集會源自民眾對城市治安的普遍擔憂。根據墨西哥《國家統計和地理研究所》調查，針對2025年第二季度全國城市公共安全，雖然兇殺案略有下降，但搶劫、襲擊和組織型犯罪仍然加劇民眾恐慌。其中，63.2%的墨西哥民眾感到不安全。
為治安迫切禱告
「今天正是教會悔改的時刻，基督徒不應懼怕。」洪都拉斯的伊利亞斯牧師敦促信徒們應無所畏懼，因為神要走在道路前面，並希望看見教會發生蛻變。對此，謙卑日是一場國際性的公共祈禱和福音運動，如今傳播到拉丁美洲眾多地區。
《基督日報》指出，自謙卑日成立以來，遊行集會已在宏都拉斯、墨西哥、委內瑞拉、尼加拉瓜、西班牙、厄瓜多爾等國家的公共廣場舉行，吸引數千人為家庭、和平和國家變革祈禱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言