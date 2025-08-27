韓國新生兒數連12個月增加 2025上半年增幅創新高
受到結婚件數增加、30多歲女性人口增加等因素影響，韓國新生兒數已連續12個月呈現正成長，6月單月及第2季、上半年與去年同期比較的增幅都創下歷史新高。
韓國統計廳今天發表6月人口動向，今年6月新生兒數達到1萬9953名，較去年同月成長9.4%，也是2021年6月（2萬1504名）以來最高紀錄。
以單季及上半年來看，韓國新生兒數在今年第2季、上半年也都呈現正成長。第2季新生兒數共計6萬979名，較去年同季增加7.3%；上半年則累計達12萬6001名，較去年上半年增加7.4%。
統計廳分析，去年第1季開始出現結婚件數增加、30多歲女性人口增加、生育觀念出現正向變化等複合因素影響，讓韓國新生兒數從去年7月開始呈現正成長，至今連續12個月。
以每名女性一輩子平均生育的子女數計算的總生育率在今年6月來到0.76名，較去年同月增加0.06名。生育主力主要落在30至39歲女性，第2季的30至34歲女性總生育率較去年同期增加2.7名，35至至39歲則增加5.1名。
作為先行指標之一的結婚件數從去年4月至今已連續15個月增加，韓國新生兒數增勢短期內預期將延續。
