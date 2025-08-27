日本東京連10天高溫破35度 寫下觀測史最多天紀錄

快訊

中央社／ 東京27日專電
東京市區連續10天高溫破攝氏35度，創下觀測史上猛暑日天數最長紀錄。示意圖／ingimage
日本氣象廳指出，今天以東日本與西日本的太平洋一側為主的地區天晴、氣溫上升，東京市區連續10天高溫破攝氏35度（日本稱猛暑日），創下觀測史上猛暑日天數最長紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，從東日本至西日本一帶的太平洋一側地區高氣壓籠罩，天氣晴朗，各地氣溫上升，高溫持續。

東京都市區今天觀測到35.3度高溫，連續10天出現氣溫逾35度的猛暑日，創下東京觀測史上猛暑日連續天數最長紀錄。這是東京今年累計第23天猛暑日，猛暑日天數之多，創新高。

日本氣象廳表示，今天截至上午11時（台灣時間10時）觀測到最高氣溫，埼玉縣鳩山町36.3度、東京青梅市36度、群馬縣桐生市35.6度、福島縣浪江町與茨城縣古河市35.4度、山梨縣大月市35.2度。

關東的內陸地區等，從上午開始就出現氣溫35度以上的猛暑情形。

日本氣象廳表示，下午氣溫上升，預測白天的最高氣溫，群馬縣前橋市與埼玉縣熊谷市可能出現38度高溫。

東京都的市區與山梨縣甲府市、埼玉市37度、茨城縣水戶市與三重縣伊賀市、香川縣高松市36度的高溫。福島市、名古屋市、大阪市、宮崎縣都城市可能出現35度高溫。

日本氣象廳研判民眾出現中暑症狀的危險性升高，因此對東北至九州地區的22個都縣發出嚴防中暑警報，呼籲民眾適當地使用空調，並補充水分、鹽分，徹底做好預防中暑的對策。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。

