影／葡萄牙22歲鬥牛士初登場遭公牛頂死 母親公開信斥動保酸民

葡萄牙近日發生一起悲劇，一名22歲的年輕鬥牛士初登場，就在眾目睽睽下被公牛頂死，全程被拍下，一名觀眾隨後也疑因驚嚇過度而不幸喪命。

紐約郵報報導，鬥牛士特林達德（Manuel Maria Trindade）22日在首都里斯本的坎波．佩克諾鬥牛場（Campo Pequeno）首次亮相，在全場近7千名觀眾注視下，與一頭重約680公斤的公牛對視，隨後向牠奔去。

然而，就在公牛衝向他時，特林達德突然猶豫停下。就在他似乎試圖抓住牛角時，卻被公牛猛然頂起並一路帶到場邊。其他幾名鬥牛士見狀立刻衝出救援，卻仍無法阻止。最終，特林達德倒地，其他鬥牛士透過拉扯牛尾巴和使用斗篷分散公牛的注意力，才終於讓牠停止行動。

🔴 | Muere el forcado portugués Manuel Trindade, 22 años, tras sufrir una cogida en Campo Pequeño en Lisboa. pic.twitter.com/eg0xD11PHg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) 2025年8月26日

急救人員趕到現場治療，但特林達德頭部受到重創，送醫後被判定腦死，還出現心肺驟停，翌日不治。當時在觀眾席上的73歲醫師巴蒂斯塔（Vasco Morais Batista）也在不久後猝逝，死因疑為主動脈瘤，不確定是否與觀賞鬥牛引發的驚嚇有關。

與惡名昭彰的西班牙鬥牛不同，葡萄牙鬥牛屬於「不流血」的運動，並非以殺死公牛為目標。像特林達德這樣的「Forcado」，任務是迎向衝過來的公牛並抓住牛角，試圖將其制服或耗盡體力。公牛的角通常會覆蓋皮革護套，以防選手受重傷，但目前尚不清楚22日的悲劇中是否使用了護套。

儘管葡式鬥牛比西式鬥牛殘忍程度低，但葡國動保團體和左翼政黨仍呼籲禁止。特林達德的母親阿爾齊拉（Alzira）事後發表公開信，怒斥把兒子之死歸咎於參與「殘忍的中世紀運動」而慶祝的酸民。

阿爾齊拉的公開新寫給葡萄牙動保政黨「PAN」及其支持者，痛斥道：「我要感謝你們為我兒子的死鼓掌、嘲笑和歡呼。你們對他有那麼了解嗎？竟然能因他的死亡而歡喜？你們知道他是否喜歡動物？」

她表示：「我兒子屬於一個穿著象徵榮譽與勇氣外套的兄弟團體。這些團體從未傷害過公牛，而是以高超技巧駕馭牠們！」