僑委會FASCA多倫多分會新生培訓 培育海外文化大使

僑委會海外青年文化大使（FASCA）多倫多分會，上週末在多倫多僑教中心舉行第2屆新生培訓；僑委會期許學員透過為期3天的密集培訓活動，傳承台灣文化，成為全球公民與文化大使。

僑委會委員長徐佳青透過影片在家長說明會現身，勉勵學員自我探索、傳承台灣文化，不少家長表示，希望子女參加後，了解及認同來自台灣身分與傳承的重要性。

駐多倫多辦事處處長梁毅鵬24日在結業式頒發證書給學員代表，他致詞表示，這3天培訓對學員是深刻難忘的人生經驗，孩子們承載兩國文化傳承，是台灣和加拿大共同的寶貴資產；他期盼與各界攜手創造更多機會，激發青年潛力。

士嘉堡省議員哈澤爾（Andrea Hazell）、士嘉堡市議員坎達韋爾（Parthi Kandavel）之政策幕僚珀斯瓦尼（Neha Purswaney）等受邀出席結業式，與會人士包括

多倫多僑務委員、僑務諮詢委員、顧問等約200人。

哈澤爾致詞鼓勵FASCA學員發揚自身文化光芒，她表示，年輕人是台灣的未來，承載並延續台灣文化傳承，「文化就是身分，失去文化即失去在加拿大身為台灣人的本質。」

哈澤爾也讚許台灣社區在經濟、創新與國際交流上的努力，未來將持續推動台加關係，促進合作。

學員在結業式中表演FASCA大使之舞「完美世界」、分會之舞「就一起」、「印象台灣」等舞蹈；「黑熊」、「樹蛙」、「藍雀」「鳳蝶」等4個小隊發揮創意手繪隊旗，搭配團呼展現熱情與自信。

多倫多僑教中心主任藍柏青表示，領導力的內涵不在於站在最前，而在於願意多為他人付出、踏出一步，學員互相支持、突破自我，展現創意與同理心，期許大家帶著友誼與熱情前行，讓世界更美好。