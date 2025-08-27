快訊

異常平靜300年…日本公布富士山噴發模擬影片 東京交通、電力面臨癱瘓

聯合新聞網／ 綜合報導
富士山已超過300年未再噴發，日本政府公布火山爆發模擬影片，呼籲提高警覺。 美聯社
富士山已超過300年未再噴發，日本政府公布火山爆發模擬影片，呼籲提高警覺。 美聯社

根據日媒「FNN」報導，日本政府首度公開模擬富士山爆發的影片，結果顯示，若真的噴發，不僅火山周圍，連東京、千葉都可能受到波及。富士山一旦爆發，首先會有大量岩石高速噴出，有些直徑可達數公尺，足以擊垮屋頂，嚴重威脅生命安全。

緊接著是熔岩流，雖然移動緩慢，卻會一路吞沒房屋與道路。最可怕的還有火山碎屑流，時速可超過百公里、溫度高達數百度，過去曾奪走無數性命。若在冬季爆發，積雪融化後還可能引發泥流，挾帶土石高速下沖，破壞力更驚人。

就算住得較遠，火山灰也會隨風飄散，25公里外可能在兩天內累積60公分，60公里外的相模原市約有20公分，就連100公里外的東京市中心，也可能堆到5公分以上。一旦下雨，灰燼變成泥漿，交通與建築更易出問題。

生活方面也會受到嚴重衝擊。屋頂若積了火山灰超過30公分，在雨水重量壓力下可能坍塌；馬路積10公分以上火山灰，就足以讓一般車輛無法行駛；鐵路也可能因導電不良而停擺。電力系統只要有0.3公分的火山灰，在下雨後就可能短路導致停電，進一步影響供水和通訊。夏季若遇停電，關窗防灰卻無法開冷氣，老人和小孩恐怕會有中暑危險。

專家提醒，富士山過去5600年間噴發過約180次，上一次是1707年，至今已超過300年未再爆發。東京大學名譽教授藤井敏嗣直言，這樣長時間的平靜「反而異常」，未來隨時可能再度噴發。目前地方政府已推動防災演練，但中央層級對於廣域火山灰的具體因應對策仍在討論中。專家呼籲，民眾平時就應準備口罩、護目鏡、食糧飲水，並思考家中是否能長時間避難，必要時也要先規劃好撤離方式。唯有事先準備，才能把傷害降到最低。

