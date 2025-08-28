快訊

父親生前立遺囑…遺產全歸再婚妻！子女驚覺「自己被消失」 放棄追回特留分

聯合新聞網／ 綜合報導
父母再婚衍生的遺產爭端，在日本有增加的趨勢。示意圖／Ingimage
根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，隨著日本高齡再婚與同居伴侶關係增加，家庭遺產糾紛也愈發複雜。尤其是「再婚妻子」與「前妻子女」之間，常因財產分配或遺囑內容引發爭執。

東京一名40多歲的上班族佐野明美（化名）就面臨這樣的狀況。三年前父親過世後，她與哥哥重新聯繫，但在辦理遺產手續時，卻得知父親留下的公證遺囑明確寫著：「所有財產由現任妻子繼承。」這位再婚對象，兄妹倆甚至從未謀面。

父親的資產包含約1800萬日圓存款（約新台幣372萬元）、房產與保險金，全數歸再婚妻子所有。依照日本法律，若沒有遺囑，配偶與子女會依比例分配，妻子可得一半，子女平分另一半。也就是說，若沒有這份遺囑，兄妹應享有法定繼承權

明美懷疑父親是受再婚對象影響才立下遺囑，但因文件經過公證，法律上並無瑕疵。她無奈的說：「最痛苦的不是錢，而是我們好像從父親的人生裡完全消失。」日本法律賦予配偶與子女最低保障的「遺留分」（特留分），理論上仍可向法院提出請求，但必須在一年內進行且需要蒐集證據、聘請律師，程序繁瑣。許多人因難度過高選擇放棄，明美和哥哥最後也未追訴。

專家指出，隨著社會高齡化，再婚或伴侶變動愈加常見，隨之而來的遺產糾紛也增加許多。日本法務省與消費者廳近年來接獲不少類似申訴，包括「突然出現遺囑」、「遺產全數歸再婚伴侶」等狀況。

法律雖能界定繼承分配，但家人間的情感裂痕難以彌補。明美坦言，父親過世時她感受最深的是被拋棄的失落。專家提醒，家人間若能在生前了解遺囑的效力，互相對話，或許就能避免類似的遺憾。

